Tagesschulen in Zürich sorgen erneut für Diskussionen

Tagesschulen in der Stadt Zürich sorgen erneut für Diskussionen

Die flächendeckende Einführung von Tagesschulen in der Stadt Zürich hat am Mittwochabend auch in zweiter Lesung zu Diskussionen Anlass gegeben: Die FDP sprach sich zwar im Grundsatz für die Tagesschulen aus – sie sagte aber Nein zur geplanten konkreten Umsetzung.