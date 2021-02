Bilanz Ein Jahr Corona im Kanton Zürich: Was die Pandemie bewirkt hat Genau vor einem Jahr erfasste die Coronapandemie auch den Kanton Zürich. Seither gab es über 87'000 Infektionen und fast 1300 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Auch das Wirtschafts- und Alltagsleben bleiben stark beeinträchtigt. Allerdings gab es weniger Konkurse als in den Vorjahren. Matthias Scharrer 27.02.2021, 04.46 Uhr

Coronapatient im Universitätsspital Zürich. Keystone

Am 27. Februar 2020 meldete die Zürcher Gesundheitsdirektion den ersten Coronafall im Kanton: «Nicht unerwartet wurde heute Nachmittag im Kanton Zürich die erste Patientin positiv getestet», hiess es in der Medienmitteilung. Es handelte sich um eine «etwa 30-jährige Frau», die kurz zuvor in Mailand war – also in jener Gegend, von wo aus das Covid-19-Virus nach dem Ausbruch in China auch Europa erfasste.

Ein Jahr ist seither vergangen – ein Jahr wie kein anderes zuvor. Die Fallzahlen schnellten in der ersten Coronawelle in einem Ausmass hoch, das damals erschreckend, im Vergleich zur zweiten Welle aber noch bescheiden war: Der Höchstwert während des ersten Lockdowns im Frühjahr lag am 21. März bei kantonsweit 207 neuen Fällen.

Mit dem harten Lockdown, der im vergangenen Frühling nebst Restaurants und Geschäften auch die Schulen umfasste, sank die Zahl der erfassten Neuinfektionen bis Anfang Mai auf unter zehn pro Tag im Wochendurchschnitt. Bis Ende Juni verharrten sie auf diesem tiefen Niveau.

Jetzt zehnmal weniger Fälle als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle

In der zweiten Welle, die im Oktober begann, gab es am 6. November den Tageshöchstwert von 1642 neuen Fällen. Seit Weihnachten gingen dann die Fallzahlen wieder kontinuierlich zurück. In der letzten Woche stagnierten sie allerdings bei gut 150 registrierten Neuinfektionen pro Tag – laut Experten möglicherweise ein Hinweis auf den Beginn einer dritten Welle, die durch mutierte Viren Auftrieb erhalten könnte.

Kantonsweit sind bisher fast 1300 Menschen an oder mit Corona gestorben, bei insgesamt gut 87'000 erfassten Infektionen. Was Anlass zu vorsichtiger Hoffnung gibt, ist zum einen die Tatsache, dass im Februar an mehreren Tagen keine Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Kanton zu verzeichnen waren. Das hatte es zuvor letztmals im Oktober gegeben.

Weniger als die Hälfte der besonders Gefährdeten ist geimpft

Zum anderen schreitet das Impfprogramm voran. Zwar begann der Kanton Zürich erst am 4. Januar mit den Impfungen, nachdem andere Kantone schon Ende Dezember losgelegt hatten. Doch seither wurden im Kanton Zürich gut 100'000 Impfungen verabreicht, wie die Gesundheitsdirektion diese Woche mitteilte. Von den 240'000 Hochrisikopatienten und über 75-Jährigen, die zuerst an der Reihe sind, ist allerdings noch nicht einmal die Hälfte geimpft.

Die übrige breite Bevölkerung muss sich weiter gedulden. Für März hat das Bundesamt für Gesundheit dem Kanton Zürich 180'000 Impfdosen zugeteilt. Sie sind für die nötigen Zweitimpfungen der bereits einmal Geimpften sowie für die noch nicht geimpften Risikogruppen reserviert.

Da der Impfstoff knapp ist, starten die geplanten elf Impfzentren im April laut Gesundheitsdirektion voraussichtlich im Teilzeitbetrieb mit beschränkter Kapazität. Im Mai und Juni würden grössere Impfstoffmengen erwartet.

Arbeitslosigkeit stieg von 2,4 auf 3,6 Prozent

Die Pandemie zeitigt auch einschneidende wirtschaftliche Folgen: Die Arbeitslosigkeit, die im Januar 2020 im Kanton Zürich noch bei 2,4 Prozent lag, stieg innert Jahresfrist auf 3,6 Prozent an. Zum Vergleich: Zuletzt machte sie im Zuge der Banken- und Finanzkrise einen ähnlich grossen Sprung, von 2,4 Prozent im Jahr 2008 auf 3,7 Prozent im darauf folgenden Jahr.

Der Regierungsrat beschloss mehrere Härtefallpakete, um Unternehmen über die Runden zu helfen, die wegen behördlicher Massnahmen besonders starke Einbussen erleiden. In der ersten Runde im Januar dieses Jahres beantragten 808 Zürcher Firmen Härtefallbeiträge in Höhe von gesamthaft rund 150 Millionen Franken. Dabei waren durch Corona bedingte Umsatzeinbussen von mindestens 50 Prozent Voraussetzung für ein Gesuch.

Für die zweite Härtefall-Runde lockerte der Kanton die Härtefall-Kriterien auf 40 Prozent Umsatzeinbussen respektive mindestens 40 Tage behördlich angeordnete Betriebsschliessungen. Die Anmeldefrist lief vergangenen Sonntag ab. Nun prüft der Kanton die 5554 Gesuche für insgesamt 1,3 Milliarden Franken, wie er letzte Woche bekanntgab. Betroffen seien vor allem Detailhandelsgeschäfte und Restaurants.

Weniger Konkurse als in den vorangehenden Jahren

Die Zahl der Konkurse lag im Coronajahr allerdings deutlich tiefer als in den Vorjahren, wie aus einer kürzlich vom Kanton veröffentlichten Analyse hervorgeht: 2020 gingen 647 Zürcher Firmen pleite, in den drei vorangehenden Jahren waren es jeweils um die 800.

Die Zahl der Konkurse sank im Coronajahr. Keystone

Die Covid-Krise habe somit bis jetzt eher den Fortbestand von unprofitablen Firmen bewirkt, als eigentlich gesunde Firmen in den Konkurs getrieben, heisst es weiter in der Analyse. Und: «Dies ist sicher auch Folge der Unterstützungsmassnahmen durch die öffentliche Hand.»

Sicher ist aber auch: Für Menschen, die wegen Corona ihrer Arbeit nicht nachgehen können, ist die Krise eine schwere Belastung. Dies gilt nicht zuletzt für Kulturschaffende, die wegen Corona unter monatelangen Veranstaltungsverboten leiden.

Für sie zeichnet sich nun eine Lösung ab: Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) will ihnen mit Bundeshilfe ein befristetes Grundeinkommen von monatlich 3840 Franken ermöglichen. Nachdem sich der Bund zunächst dagegen gesträubt hatte, erklärte das Bundesamt für Kultur den Ansatz nun laut einem Fernsehbeitrag von SRF doch für gesetzeskonform. Allerdings müsste der Bundesrat zuerst die entsprechende Verordnung anpassen, damit die Lösung in Kraft treten kann. Es könnte also noch dauern.

Geduld und Vorsicht – die Coronakrise verlangt uns vor allem diese beiden Fähigkeiten immer wieder ab.