Wegen Blockade der Quaibrücke: Klima-Demonstrantin verurteilt

Das Bezirksgericht Zürich hat am Dienstag eine 19-jährige Klima-Demonstrantin aus Biel vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Beamte freigesprochen. Für die Teilnahme an der Blockade Quaibrücke in Zürich wurde sie jedoch verurteilt.

17.08.2021, 12.23 Uhr