Bezirksgericht Zürich

33 Monate Freiheitsstrafe – Chinesin verlangte Wuchermieten für Zimmer in Schlieren und Zürich Eine Chinesin wird bestraft, weil sie für Zimmer ohne eigene Küche und ohne eigenes Bad bis zu 1260 Franken verlangte. Liliane Minor 08.04.2021, 11.39 Uhr

Für die Zimmer in Schlieren verlangte die Frau zwischen 700 und 750 Franken, für jene in Zürich zwischen 900 und 1260 Franken. Das ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft für die Grösse der Zimmer «krass überhöht».

Archivbild: Severin Bigler/MAN

Nein, ein Schnäppchen waren die sparsam möblierten, teils winzigen Zimmer wahrlich nicht, welche die 57-jährige Chinesin in drei verschiedenen Wohnungen vermietet hat.

In zwei knapp 90 Quadratmeter grossen 4,5-Zimmer-Wohnungen in Zürich und Schlieren, die ihr und ihrem Ehemann gehörten, hatte die Frau jeweils eine Trennwand in die Stube einziehen lassen. Die je fünf Zimmer vermietete sie einzeln. Küche, WC und Bad mussten sich die Mieter teilen; Stauraum gab es keinen.

Noch beengter waren die Verhältnisse in einer 156-Quadratmeter-Wohnung an der Badenerstrasse in Zürich, welche die Chinesin gemietet hatte. Ursprünglich gab es dort fünf Büro- und zwei Wohnräume. Doch die Frau liess zwischen 2010 und 2015 nach und nach Trennwände einbauen und schuf elf abschliessbare Zimmer – eines davon im Korridor. Das kleinste Räumchen mass gerade mal sieben Quadratmeter. Der Korridor war nach dem Umbau nicht einmal mehr 60 Zentimeter breit.

Auch hier vermietete die Chinesin die Zimmer einzeln. Zuletzt hausten elf Erwachsene in der Wohnung, auch sie teilten sich eine Küche, ein Bad und eine Toilette. Die Überbelegung blieb nicht folgenlos. Das Bad und ein Zimmer waren grossflächig verschimmelt, einmal fielen Kakerlaken ein, ein anderes Mal fand ein Hygiene-Inspektor Rattenköttel.

«Krass überhöhte» Mietpreise

Für die Zimmer in Schlieren verlangte die Frau zwischen 700 und 750 Franken, für jene in Zürich zwischen 900 und 1260 Franken. Das ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft «krass überhöht». Sie hat die Chinesin – die sich mit der Vermietung ihren Lebensunterhalt verdiente – wegen gewerbsmässigen Wuchers angeklagt. Strafantrag: 36 Monate, davon 18 Monate unbedingt.

Jetzt steht die in China aufgewachsene Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Zürich und versteht die Welt nicht mehr. Wucher? Überbelegung? Sie weist die Vorwürfe weit von sich. Elf Personen könnten sich problemlos eine Küche teilen, findet sie. Es habe ja vier Kochplatten gegeben. Und überhaupt:

«Meine Preise waren 30 Prozent tiefer als die Marktpreise, ich wollte ein attraktives Angebot.»

Auf die Frage, wie sie die Mieten denn festgelegt habe, antwortete sie: «Ich habe Inserate angeschaut.»

Allerdings: Was die Chinesin verlangte, entspricht ziemlich genau dem Betrag, den die jeweiligen Sozialämter ihren Klienten für die Wohnungsmiete bewilligen. Es waren dann auch vor allem Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe, Suchtkranke, Asylsuchende, kurz: Menschen in prekären Verhältnissen, welche die Zimmer mieteten.

«Das waren Menschen, die auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance haben, aber dringend eine Bleibe brauchten»,

sagt die Staatsanwältin. «Einzelne waren obdachlos, andere standen kurz davor, ihre bisherige Wohnung zu verlieren.» Sie wirft der Chinesin vor, deren Notlage ausgenutzt zu haben. Und das habe sie bewusst getan: «Sie investierte viel Zeit und Kapital in ihr Geschäftsmodell. Ihr einziges Ziel war es, möglichst viel Geld zu verdienen.»

Insgesamt habe die Beschuldigte mindestens 110’000 Franken zu viel Miete kassiert, so die Staatsanwältin. An der Badenerstrasse zeige sich das besonders deutlich. Die Frau hatte die Wohnung für gut 3800 Franken gemietet – und nahm mit der Weitervermietung zeitweise fast das Dreifache davon ein.

Nie hat sich jemand beklagt

Der Verteidiger beantragt einen Freispruch. «Meine Mandantin hat nichts falsch gemacht», sagt er. Es sei keineswegs so, dass sie eine Notlage ausgenutzt habe: «Keiner der Betroffenen wäre auf der Strasse gelandet.» Auch habe sich nie jemand beklagt, weder die Mieter noch die Sozialbehörden. Wenn überhaupt, dann seien Mietpreis und Ausstattung der drei Wohnungen ein Fall für die Schlichtungsbehörden, aber sicher nicht für das Strafrecht.

Das sieht auch einer der Mieter so. Er sitzt als Privatkläger im Gerichtssaal – wobei ihm anscheinend nicht ganz klar ist, was das bedeutet. Dass die Miete überhöht sei, sei ihm von Anfang an klar gewesen, sagt er im Gespräch. «Ich bin der Arbeit wegen in die Schweiz gekommen und brauchte kurzfristig ein Zimmer», erzählt er, «die Alternative wäre gewesen, im Auto zu übernachten.» Er sieht nichts Schlimmes im Geschäftsmodell der Chinesin:

«Von mir aus müsste sie nicht bestraft werden.»

Das Gericht folgte diesen Argumenten nicht, es verurteilte die Frau wegen gewerbsmässigen Wuchers zu 33 Monaten, wovon sie 11 absitzen muss. Die Beschuldigte habe die Notlage ihrer Mieter ausgenutzt, so der Richter. Und sie habe deren Gesundheit gefährdet, unter anderem durch Überbelegung, Ringhörigkeit, schlechte bauliche Verhältnisse und Hygienemängel.

Zwei der drei Wohnungen besitzt die Chinesin nicht mehr. In der dritten in Schlieren vermietet sie nach wie vor Zimmer für 700 bis 800 Franken – das allein erfüllt den Tatbestand des gewerbsmässigen Wuchers aber nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.