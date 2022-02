Bezirksgericht Bülach SVP-Kantonsrat Claudio Schmid weist Vorwurf der Rassendiskriminierung zurück – Gericht spricht ihn frei Das Bezirksgericht Bülach hat den Zürcher SVP-Kantonsrat Claudio Schmid vom Vorwurf der Rassendiskriminierung freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen eines Tweets zu einem Attentat angeklagt. Aktualisiert 17.02.2022, 13.13 Uhr

Die Aussagen hatte Schmid nach eigenen Angaben nach einer halben Stunde von Twitter wieder gelöscht. (Archivbild) Keystone

Die Verhandlung am Bezirksgericht Bülach am Donnerstagmorgen dauerte lediglich zwei Stunden und endete mit einem Freispruch. Schmid kommentierte auf Twitter das Attentat von Hanau in der Nähe von Frankfurt am Main (D). Am 19. Februar 2020 hatte dort ein 43-jähriger Mann bei einem Terrorakt neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. Anschliessend tötete er seine Mutter und sich selbst.