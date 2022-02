Bezirksgericht Bülach SVP-Kantonsrat Claudio Schmid steht wegen Rassendiskriminierung vor Gericht SVP-Kantonsrat Claudio Schmid muss sich heute Donnerstag vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm wegen einer Äusserung auf Twitter Rassendiskriminierung vor. 17.02.2022, 09.29 Uhr

Claudio Schmid bezeichnete die Tat von Hanau als «Bereicherung». Keystone

Der Tweet, den Schmid absetzte, bezog sich auf das Attentat von Hanau in der Nähe von Frankfurt am Main. Am 19. Februar 2020 hatte dort ein 43-jähriger Mann bei einem Terrorakt neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. Anschliessend tötete er seine Mutter und sich selbst.