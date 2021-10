Bülach: Überraschende Einigung vor Gericht mit Betreibungsweibel

Bezirksgericht Bülach Nach Auseinandersetzung mit Betreibungsweibel kam es zu einer überraschenden Einigung vor Gericht Im August 2020 kam es zu einer tätliche Auseinandersetzung zwischen einem Betreibungsweibel und einem Syrer. Beide schlugen damals zu – nun kam es zur Gerichtsverhandlung mit unerwartetem Ausgang. 13.10.2021, 11.02 Uhr

An der Haustür kam es zu einem Gerangel und Beschimpfungen - nun verantworteten sich die beiden vor dem Bezirksgericht Bülach. (Symbolbild) Keystone

Gewalt gegen einen Beamten, Beschimpfung sowie Körperverletzung und Tätlichkeiten: Bei der Übergabe eines Zahlungsbefehls sind ein Betreibungsweibel und ein an sich unbeteiligter Syrer aneinandergeraten. Am Dienstag standen beide vor dem Bezirksgericht Bülach - am Ende kam es überraschend zu einer Einigung.