Bezirksgericht Bülach verurteilt Autoabschlepper wegen Nötigung

Bezirksgericht Bülach Autoabschlepper wegen Nötigung zu Freiheitsstrafe von über drei Jahren verurteilt Das Bülacher Bezirksgericht hat am Dienstag einem früheren Autoabschlepper unter anderem wegen Nötigung und Erpressung eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten aufgebrummt: Der 40-Jährige hatte falsch parkierte Fahrzeuge abtransportiert und diese erst herausgegeben, nachdem die Halter hohe Gebühren bezahlt hatten. 29.03.2022, 17.33 Uhr

Das Bezirksgericht Bülach. Walter Bieri / Keystone

Grundsätzlich könnten zwar Parkplatzbesitzer ein widerrechtlich abgestelltes Fahrzeug sofort entfernen lassen, hielt der Richter bei der mündlichen Urteilseröffnung am frühen Dienstagabend fest.

Doch dürfen dem fehlbaren Fahrzeughalter dann nur die anfallenden Kosten verrechnet werden. Vorliegend hatte der beschuldigte Abschlepper markant höhere Preise als Konkurrenzunternehmen eingefordert, wie der Richter festhielt. «Wenn eine Arbeitsstunde ab elf Minuten beginnt, sind das Fantasiepreise.»

Die Staatsanwaltschaft hatte an der Gerichtsverhandlung, die am 1. Februar stattfand, eine unbedingte Freiheitsstrafe von sieben Jahren gefordert. Die Verteidigung verlangte demgegenüber eine bedingte Strafe von zwei Jahren. Dass Bülacher Bezirksgericht legte die Strafe dazwischen fest. Es sprach den Mann in einigen der über 40 angeklagten Dossiers frei. (sda)