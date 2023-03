Bezirksgericht Affoltern Schweizer raste mit 108 km/h innerorts zum Bahnhof und knallte in eine Mauer – nun stand er vor Gericht Ein junger Schweizer knallte nach einer Raserfahrt beim Bahnhof Bonstetten-Wettswil in eine Mauer. Das Bezirksgericht verurteilte ihn nun zu 13 Monaten Freiheitsstrafe bedingt. Werner Schneiter Jetzt kommentieren 22.03.2023, 08.00 Uhr

Das Bezirksgericht Affoltern hat den Raser nun verurteilt. W. Schneiter / Archiv

Der junge Mann lenkte den hauptsächlich von seiner Mutter finanzierten BMW am 21. August 2021 von Wettswil kommend Richtung Bonstetten. Kurz vor dem Bahnhof beschleunigte er in der 50er-Zone auf 108 km/h, nachdem er vom Fahr- in den Sportmodus geschaltet hatte. Dabei verlor er die Herrschaft über das Auto und prallte nach einer 60-Meter-Schleuderfahrt in eine Gartenmauer. Unmittelbar vor dem Aufprall hatte er noch ein Tempo von 80 km/h.

An Details wollte sich der Mann vor Gericht nicht mehr erinnern. «Ich machte eine Vollbremsung, und wir wurden durchgeschüttelt», sagte er in der Gerichtsverhandlung.

Verteidigerin zieht Gutachten in Zweifel

Der Staatsanwalt erachtete den Rasertatbestand als erfüllt, sprach von Gefährdung des Lebens und von skrupellosem Verhalten. Er forderte eine Gefängnisstrafe von 36 Monaten, wovon zwölf Monate zu vollziehen seien. Zudem forderte er den Entzug des Fahrzeugs.

Die Verteidigerin beantragte Freisprüche in allen Belangen. Sie bezweifelte die Seriosität der Gutachten und machte ein Tempo von nur 55,7 km/h geltend – so wie das von der Kantonspolizei rapportiert worden sei. Sie zeichnete das Bild eines pflichtbewussten und herzensguten Menschen, der niemandem Schaden zufügen wolle.

«Das ist eine besonders krasse Überschreitung»

Das Bezirksgericht Affoltern hat den Fall Ende Januar verhandelt und nun am 17. März das Urteil verkündet. Es sprach den Mann schuldig wegen qualifiziert grober Verletzung von Verkehrsregeln. Es verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von 13 Monaten auf Bewährung – dies bei der minimalen Probezeit von zwei Jahren. Vom Tatvorwurf einer Gefährdung des Lebens wurde er freigesprochen. Der Beschuldigte hat mehrere tausend Franken Verfahrenskosten zu zahlen.

In seiner Urteilsbegründung betonte Gerichtspräsident Peter Frey, dass sich das Gericht bei der Urteilsfindung voll auf das unfallanalytische Gutachten stützt – und den Rasertatbestand angesichts von 108 km/h in einer 50er-Zone als erfüllt sieht. «Das ist eine besonders krasse Überschreitung, bei der Sie die Kontrolle über den BMW verloren haben. Da hätte es Verletzte und Tote geben können, auch Sie und Ihr Mitfahrer hätten betroffen sein können», so der Gerichtsvorsitzende, der das Fehlen einer Erklärung des Beschuldigten zur Schleuderfahrt bemängelte. Allerdings sieht das Gericht keinen direkten Vorsatz für eine Gefährdung des Lebens. Es spricht von Imponiergehabe. Ein anderes Motiv sei nicht erkennbar.

Das Strafmass bewege sich an der unteren Grenze. «Mit 13 Monaten haben Sie nun aber einen Schuss vor den Bug bekommen», so Frey.

Den sportlichen BMW erhält der Raser zurück

Berücksichtigt wurde auch, dass der Mann nicht vorbestraft ist, dass er in normalen Verhältnissen lebt und dass ihm eine gute Prognose gestellt wird. Das eingezogene Fahrzeug erhält er zurück.