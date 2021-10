Rafz: Zwei Männer haben 80 Kilogramm Pyros dabei

Bezirk Bülach Grenzübergang Rafz: Zwei Männer haben fast 80 Kilogramm Pyros und einen Schlagstock dabei Am Grenzübergang in Rafz im Kanton Zürich hat die Eidg. Zollverwaltung 79 Kilogramm bengalische Fackeln und Rauchtöpfe sichergestellt. Die zwei männlichen Insassen müssen sich nun verantworten. 12.10.2021, 15.40 Uhr

Die Eidg. Zollverwaltung hat am Grenzübergang in Rafz zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die mit einer ganzen Ladung pyrotechnischem Material über die Grenze in die Schweiz wollten. Die Zöllner stellten 79 Kilogramm bengalische Fackeln und Rauchtöpfe sicher.