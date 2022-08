Statistik Geburtenrate sinkt in der Stadt Zürich um 20 Prozent Im ersten Halbjahr 2022 hat die Stadt Zürich 20 Prozent weniger Geburten verzeichnet als in der Vorjahresperiode. Das sei nicht im üblichen Rahmen, schreibt Statistik Stadt Zürich. 25.08.2022, 11.05 Uhr

Die Abnahme der Geburten fällt gemäss den Statistikern deutlich aus dem Rahmen. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Von 2016 bis 2021 wurden in den ersten Halbjahren jeweils rund 2600 Kinder geboren. Nun waren es nur noch 2028. Auffällig sei die tiefere Fertilitätsrate, teilte das Amt am Donnerstag mit.

Zwar wohnten etwas mehr Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren in der Stadt Zürich, dennoch seien deutlich weniger Kinder mit Wohnsitz in der Stadt Zürich geboren worden als in den Vorjahren. Eine Erklärung für den Geburtenrückgang lieferten die Statistiker nicht.

Der Rückgang betreffe alle Altersklassen, Ausländerinnen und Schweizerinnen sowie alle Stadtkreise, heisst es in der Mitteilung.

Im ersten Halbjahr 2000 waren noch bloss 1800 Kinder auf die Welt gekommen. Doch seither habe die Anzahl der Geburten stetig zugenommen, heisst es in der Mitteilung. Vor allem Frauen zwischen 35 und 39 Jahren hätten in den letzten Jahren für den Anstieg gesorgt. (sda)