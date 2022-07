Wachstum Bis 2040 sollen in Zürich über 500’000 Personen wohnen Bis 2040 soll die Stadt Zürich um 74’000 Personen wachsen. Das entspricht fast der heutigen Bevölkerung der Stadt St. Gallen. Dieses Szenario gibt die Stadt Zürich in einer Mitteilung bekannt. Heute wohnen rund 436’000 Personen in Zürich. 13.07.2022, 10.50 Uhr

Bis 2040 werden wahrscheinlich rund 510’000 Personen in Zürich wohnhaft sein. Im Bild: die Stadt Zürich von oben. Matthias Scharrer

In den Quartieren Schwamendingen, Seebach, Altstetten und Affoltern rechnet Statistik Stadt Zürich mit besonders grossen Zunahmen. Allein in Seebach sollen 8'500 Menschen mehr leben. Das prognostizierte Wachstum in diesen Gebieten wird in der Mitteilung vom Mittwoch mit der regen Bautätigkeit begründet.