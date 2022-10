Telefonbetrügerin bei Geldübergabe in Zürich verhaftet

Eine mutmassliche Telefonbetrügerin ist der Polizei am Dienstagnachmittag in Zürich ins Netz gegangen. Zuvor hatte sich ein 80-Jähriger am Schalter der Kantonspolizei in Wädenswil gemeldet. Ihm wurde am Telefon gesagt, dass ein Verwandter in einen Unfall verwickelt sei und dringend Geld benötige.

12.10.2022, 10.39 Uhr