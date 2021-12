Chilli's Affäre: Obergericht mildert Strafe für Ex-Sittenpolizist

Bestechung Chilli's Affäre: Obergericht mildert Strafe für Ex-Sittenpolizisten Die so genannte Chilli’s-Affäre, die vor acht Jahren publik wurde, beschäftigt nach wie vor die Justiz. Das Zürcher Obergericht hat in einem neuesten Urteil nun die Strafe für einen ehemaligen Sittenpolizisten reduziert. 09.12.2021, 17.02 Uhr

Der Skandal zwischen Polizei und Sex-Milieu sorgte 2013 für Schlagzeilen. (Archivbild) Keystone

Der heute 51-jährige langjährige Sittenpolizist hatte Daten aus dem Polizei-Informationssystem Polis an unberechtigte Dritte aus dem Milieu weitergegeben. Dafür verlangte er in einem Fall Sex als Gegenleistung. Er wehrte sich zwar bis vor Bundesgericht gegen seine Verurteilung, hatte in diesem Punkt aber keine Chance.