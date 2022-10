Nicolay Mischler ist einer der jüngsten Bestatter der Schweiz

Bestatter In legerer Kleidung, aber mit Respekt und Pietät: In Trauer und Hektik ist Nicolay Mischler der Ruhepol Der 24-jährige Nicolay Mischler aus Hausen am Albis gehört zu den jüngsten Bestattern im Land. Er arbeitet in einem Familienbetrieb. Luc Müller Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Locker gekleidet, aber immer pietätvoll: Bestatter Nicolay Mischler aus Hausen am Albis. Luc Müller

Für den Fototermin fährt Nicolay ­Mischler seinen schwarzen Leichenwagen kurz in Position – schon gibt es spezielle Blicke der Passanten. «Ich habe den Wagen auch schon vor ein Restaurant gestellt, als ich zum Essen ging. Da gab es auch Reaktionen, dass das nicht gehe», ­erzählt Mischler. «Viele Menschen haben ein ungutes ­Verhältnis zum Tod. Er macht ihnen Angst.»

Aber nicht nur wegen seines ­Wagens fällt er auf – auch wegen seines Alters. Der 24-Jährige arbeitet zusammen mit seinem Vater und dessen Frau im Familienbetrieb «Mischler Bestattungen». Sein Alter sei immer wieder Thema. «Ich gehöre sicher zu den jüngsten Bestattern in der Schweiz.» Auch sein Auftreten hat wenig mit den traditionellen ­Anzug- und Schlipsträgern zu tun, die das allgemeine Bild eines Bestatters prägen. Nicolay Mischler trägt während der Arbeit gerne weisse Turnschuhe, Chinohose und ein Hemd ohne Krawatte. «Das entkrampft und sorgt für einen anderen ersten Eindruck», sagt er. «Viele ­Angehörige schätzen das. Unabhängig von meiner legeren Kleidung agiere ich aber immer mit Respekt und Pietät gegenüber den Verstorbenen und den Angehörigen.»

Rund um die Uhr auf Pikett

Oft bewegt er sich in schwierigen Situationen. Angehörige, die aufgelöst weinen, weil einer ihrer Liebsten auf tragische Weise aus dem Leben gerissen wurde. Tote Kleinkinder, die es zu überführen gilt. Entstellte Unfallopfer oder Suizidfälle. «Wenn ich zu speziellen Aufträgen fahre, bin ich total fokussiert und ­konzentriert. In der hektischen Situation vor Ort bin ich der Ruhepol, der genau weiss, was zu tun ist. Das gibt auch den Angehörigen eine gewisse Sicherheit.» Gewisse Fälle, so beispielsweise der Tod eines Säuglings im Spital, bleiben auch in seinem Gedächtnis etwas länger haften. «Aber grundsätzlich kann ich nach einem Arbeitstag gut abschalten. Wichtig ist aber, dass ich über das Erlebte beispielsweise mit meiner Partnerin reden kann», sagt der Be­statter.

2003 hat sein Vater das Bestattungsunternehmen gegründet – der Hauptsitz ist in Weggis LU, wo es auch einen grossen Ausstellungsraum für Särge und ­Urnen gibt. Eine Zweigstelle gibt es in Hünenberg ZG. Grundsätzlich ist die ­Firma in der Zentral- und Innerschweiz tätig, –übernimmt auf Wunsch aber auch Aufträge in der ganzen Schweiz und wickelt auch Überführungen ins Ausland ab. Pro Jahr bearbeitet die Firma rund 180 Todesfälle. «Wir sind 24 Stunden im Jahr auf Pikett. Das kann es schon mal sein, dass ich beim Essen mit Freunden bei der Vorspeise schon gehen muss», sagt Mischler.

Die Bestattung schon zu Lebzeiten regeln

«Wir haben einen Rundumservice, wie ihn nicht mehr viele Bestattungs­unternehmen anbieten», betont Mischler. So organisieren sie für die Angehörigen die gesamte Bestattung. Aber auch um Behördengänge, Todesanzeigen und die Trauerzirkulare, selber designt, kümmert sich das Unternehmen. Und auch eine Bestattungs­vorsorge ist möglich. «Dabei kann man sich noch zu ­Lebzeiten um die eigene Beerdigung ­kümmern und seine genauen Wünsche angeben und alles schon im Voraus ­bezahlen, damit für die Hinterbliebenen alles schon geregelt ist.»

Ein kompletter Bestattungsservice, von der Urne oder dem Sarg über die Beisetzungszeremonie mit Blumenschmuck bis zu den Todesanzeigen, kostet rund 5000 bis 7000 Franken. «Bei uns kann man aber auch nur einen Sarg oder ein Urnenmodell kaufen, was ­einzigartig in der Branche ist.» Erd­bestattungen im Sarg seien noch oft bei Italienern beliebt, sonst aber eher selten geworden. So sei es im Trend, die Urne in der Natur, beispielsweise unter einem Baum, zu begraben. Oder die Asche in den Bergen oder in einem See zu verstreuen, was in der Schweiz erlaubt sei.

Als gelernter Kaufmann hat sein Vater in einer Firma für Bestattungsvorsorge in der Stadt Zürich gearbeitet – er wollte aber auch Bestattungen ­selber organisieren und hat sich dann selbst­ständig gemacht. Ab 2017 ging Nicolay Mischler seinem Vater immer öfter zur Hand.

«Ich kann mich noch gut an die erste Verstorbene erinnern, die habe ich 2017 gesehen. Es war eine alte Dame im Altersheim, die ich durch das Guckloch im Sarg betrachtet habe.»

Er sei leicht nervös gewesen, aber schon bald habe er eine grosse Ruhe und viel Frieden gespürt. «Und ich kann mich noch an den kalten Luftzug der ­gekühlten Leiche erinnern.»

«Ich bin ein empathischer Mensch»

Bestatter könne in der Schweiz grundsätzlich jeder werden, eine Ausbildung dazu gibt es nicht. Einzige Voraussetzung sei eine abgeschlossene Berufslehre. Man kann sich aber selber weiterbilden und zum Bestatter mit ­eidgenössischem Fachausweis ­werden – wie es sein Vater gemacht hat. Dazu muss man aber vorher während fünf ­Jahren als Teilzeitkraft oder drei Jahre als Fest­angestellter in einem Bestattungs­unternehmen tätig gewesen sein. 2023 will Nicolay Mischler die Fachprüfung ablegen.

Seit 2020 arbeitet der 24-Jährige, der mit seiner Partnerin in Hausen am Albis lebt, Vollzeit im Familienbetrieb, den er später mal übernehmen will. «Nach der Schule habe ich zuerst eine Lehre zum Fachmann ­Betreuung Kind absolviert und auch in einer Kindertagesstätte gearbeitet.» Das komme ihm in seiner Arbeit zugute. «Ich bin ein empathischer Mensch. Ich habe gerne Umgang mit anderen.» Immer wieder fragten ihn seine ­Kollegen und Bekannte interessiert über seinen Beruf aus. «Sie denken, ich bin den ganzen Tag von Toten umgeben. Das stimmt nicht. 80 Prozent der Zeit bin ich mit Organisatorischem beschäftigt.»

Einen Hund im Sarg nach Bolivien überführt

Und so gibt es auch immer wieder kuriose Aufträge zu erledigen. Wie kürzlich, als sie für einen Kunden den Transport eines toten Hundes in einem Sarg nach Bolivien organisieren durften. «Eine aussergewöhnliche Beerdigung? Da ­begleiteten mal ­Dudelsackklänge einen Trauerzug auf dem Friedhof. Das war sehr eindrücklich.» Und einmal trug ein Toter auf Wunsch im Sarg ein T-Shirt mit der Aufschrift «Life is too short».

Und was sagt er zur Erfolgsserie «Der Bestatter», die nun 2023 als Film in die Kinos kommt? «Vieles ist zu düster ­dargestellt. So beispielsweise das Büro. Bei uns ist alles hell und die Wände sind gelb gestrichen», sagt Nicolay Mischler. Der junge Assistent sei aber gut getroffen. Als TV-Zuschauer hat man gedacht, die Figur sei unrealistisch. Ein junger Bestatter, echt jetzt? Nun steht er einem gegenüber – in Hausen am Albis.

