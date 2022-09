Ohne Maske an Zürcher Coronademo: Lehrer zieht vor Bundesgericht

Beschwerde Aargauer Lehrer zieht wegen Maskenbusse nach Coronademo in Zürich vor Bundesgericht Ein Aargauer Lehrer, der an einer bewilligten Demonstration im Herbst 2020 in Zürich keine Maske trug, will eine Busse nicht akzeptieren. Er reicht beim Bundesgericht eine Beschwerde ein, die vom ehemaligen Chefjuristen des Schweizer Justiz- und Polizeidepartements verfasst wurde. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 01.09.2022, 14.26 Uhr

Die Maskenpflicht war eine der Coronamassnahmen, die an Demonstrationen regelmässig kritisiert wurden. Symbolbild: Walter Bieri / Keystone

Es ist der 31. Oktober 2020, die Schweiz steckt in der zweiten Welle der Coronapandemie, als ein Aargauer Lehrer an einer bewilligten Kundgebung gegen die Coronamassnahmen auf dem Helvetiaplatz in Zürich teilnimmt. Nach 13 Uhr versammelten sich dort rund 100 Personen, wie es in der Mitteilung der Stadtpolizei Zürich zur Demonstration heisst. Die Polizei schreibt weiter:

«Mit wenigen Ausnahmen haben sich die Teilnehmenden der Veranstaltung nicht an die geltende Maskenpflicht gehalten.»

Die Polizei forderte die Demonstrierenden mit Lautsprecherdurchsagen auf, Schutzmasken anzuziehen. Dieser polizeilichen Aufforderung wurde jedoch keine Folge geleistet und in der Folge kam es zu Personenkontrollen, Verzeigungen und Wegweisungen wegen Widerhandlung gegen das Epidemiegesetz, Nichtbefolgen einer polizeilichen Anordnung, Hinderung einer Amtshandlung und Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

Strafbefehl und Busse gegen Aargauer Lehrer, der ohne Maske demonstrierte

Auch ein Aargauer Lehrer, der an der Demo teilnahm, trug keine Maske, wie aus einer Mitteilung des Lehrernetzwerks Schweiz vom Donnerstag hervorgeht. Deshalb wurde der Mann von der Polizei angezeigt und später vom Stadtrichteramt Zürich per Strafbefehl gebüsst. Das Amt kam zum Schluss, der Lehrer habe bewusst und willentlich keine Schutzmaske getragen und damit gegen die Covid-19-Verordnung verstossen.

Gegen diesen Strafbefehl wehrte sich der Aargauer juristisch, doch sowohl das Bezirksgericht Zürich, als auch das kantonale Obergericht bestätigten die Busse. Dies akzeptiert der Lehrer allerdings nicht und hat nun beim Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht. Verfasst wurde diese vom Berner Anwalt Patrik Kneubühl, dem ehemaligen Chefjuristen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes.

Lehrernetzwerk unterstützt Beschwerde am Bundesgericht finanziell

Unterstützt wird der Demonstrant vom Lehrernetzwerk Schweiz, das von Jérôme Schwyzer aus Suhr präsidiert wird. Das Netzwerk, das im Aargau auch eine Beschwerde von Eltern gegen die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler unterstützt hat, sammelte Geld, um die Beschwerde des Lehrers zu finanzieren.

Aus der 36-seitigen Rechtsschrift, die CH Media vorliegt, geht hervor, dass der Lehrer ein Attest hatte, das ihn vom Tragen einer Maske entband. Deshalb sei «nicht ersichtlich, worin in vorliegendem Fall überhaupt eine Rechtsverletzung stattgefunden haben soll», schreibt Anwalt Kneubühl. Der Aargauer Demonstrant kritisiert aber noch viel grundsätzlichere Aspekte der Coronamassnahmen.

Lehrer sieht keine rechtlichen Grundlagen für Maskenpflicht

Er stellt sich auf den Standpunkt, dass die Rechtsgrundlagen fehlten, um das Tragen von Masken an politischen Demonstrationen vorzuschreiben. Eine bundesrätliche Verfügung oder der Weg über Schutzkonzepte und verwaltungsinterne Weisungen reichen aus seiner Sicht «bei weitem nicht aus, um in der Schweiz eine generelle Maskenpflicht einzuführen». Eine solche Anordnung, die verschiedene Freiheits- und Grundrechte verletze, müsse zwingend in einem formell-gesetzlichen Erlass zum Ausdruck kommen.

Der Aargauer Lehrer beantragt in seiner Beschwerde die Aufhebung des Obergerichtsurteils und seiner Busse. Er stellt sich auf den Standpunkt, die Maskentragpflicht sei «nichts weiter als eine (untaugliche) Empfehlung ohne rechtsbindenden Charakter». Zudem sei es den Kundgebungsteilnehmern zuzutrauen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Sein einfacher Grundsatz: «Kranke Menschen bleiben den Veranstaltungen fern und kurieren sich zu Hause aus, während gesunde Menschen daran teilnehmen können.»

Maskenfrage: Nicht zwischen innen und aussen unterschieden

Weiter kritisiert der Aargauer Lehrer, das Zürcher Obergericht habe nicht zwischen Innenräumen und der Situation im Freien unterschieden. Weil die Ansteckungsgefahr kleiner sei, stehe die Maskenpflicht «im Freien auf erheblich wackligeren Füssen als jene in Innenräumen». Wenn die Behörden draussen Maskenpflicht anordneten, sei dies nicht nur ein geringfügiger Eingriff in die persönliche Freiheit, «da wesentliche Unterschiede wie Platz, Luftqualität etc. ausser Acht gelassen werden».

Schliesslich weist der Lehrer darauf hin, dass im Frühling 2022 sämtliche Coronamassnahmen aufgehoben worden seien, obwohl die Fallzahlen damals höher gewesen seien als im Oktober 2020. Das Argument, die Eindämmung des Virus liege im öffentlichen Interesse, sei vor diesem Hintergrund nicht haltbar. Allerdings erwähnt der Aargauer nicht, dass im Frühling dieses Jahres die weniger gravierende Omikron-Variante grassierte und ein grosser Teil der Bevölkerung geimpft war – was im Herbst 2020 noch nicht der Fall war.

