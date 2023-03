Zürich Zünftige Frauen marschieren mit: Beim Sechseläuten bahnt sich eine kleine Revolution an Eine der letzten Männerdomänen öffnet sich weiter: Beim diesjährigen Sechseläuten-Umzug dürfen erstmals Frauen fast wie Zunftmitglieder mitmarschieren. Auch sonst wartet das traditionelle Zürcher Frühlingsfest mit Neuem auf. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 16.03.2023, 16.55 Uhr

Die Gesellschaft zu Fraumünster, auch Frauenzunft genannt, nahm beim Sechseläuten-Umzug 2011 eine Vorreiterinnenrolle ein. Bild: Matthias Scharrer

Sechseläuten naht: Am verlängerten Wochenende von 14. bis 17. April findet das Zürcher Frühlingsfest wieder statt. Den Höhepunkt und Abschluss bildet traditionsgemäss der Umzug der Zünfte, der am Sechseläutenmontag mit der Verbrennung des Bööggs endet. Alles wie gehabt? Nicht ganz.

Erstmals dürfen in den Reihen der Zunft zur Meisen Zünfterstöchter zwischen 18 und 30 Jahren mitmarschieren. Fast, als wären sie gleichberechtigte Zunftmitglieder. Noch sind sie offiziell Gäste, wie die NZZ zuerst meldete. Doch nach einer Probezeit von maximal fünf Jahren könnten sie künftig als Mitglieder dabei sein, falls die Meisen-Zünfter dann in einer Abstimmung nochmals zustimmen.

«Sechseläuten ist bei uns in Frauenhand»

«Das ist bei allen Zünften ein Thema», sagte Victor Rosser, Sprecher des Zentralkomitees der Zünfte Zürichs (ZZZ), am Rande der Sechseläuten-Medienkonferenz am Donnerstag auf Anfrage. Im offiziellen Teil der Präsentation fand das Thema Frauen allerdings kaum statt.

Nur André Rüegsegger (SVP), Landammann des Gastkantons Schwyz, konnte sich eine Anspielung nicht verkneifen: «Sechseläuten ist bei uns ganz in Frauenhand», sagte er. Als Organisationskomitee-Präsidentin des Gastkantons amtet die Schwyzer Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher (FDP).

Zurück zu den Zürcher Zünften. Bei der Zunft zur Meisen stimmten drei Viertel der Stimmberechtigten für die vorläufige Öffnung. Bei der Zunft Höngg scheiterte ein ähnlicher Antrag. So laufen am diesjährigen Sechseläuten-Umzug nur bei der Zunft zur Meisen Frauen quasi als Mitglieder mit, wie Rosser bestätigte. Es sei Sache jeder einzelnen Zunft, wie sie es mit den Frauen halten wolle.

Die sogenannte Frauenzunft ist integriert

Eine Vorreiterinnenrolle spielte einst die Gesellschaft zu Fraumünster: Nach jahrelangen Bemühungen hatte die sogenannte Frauenzunft 2011 erstmals auf offizielle Einladung am Sechseläutenumzug teilgenommen.

Ab 2014 genoss sie dann ein zunächst auf acht Jahre befristetes Dauergastrecht bei der Gesellschaft zur Constaffel im Sechseläutenumzug. Dieses Recht wurde bereits 2016 bis 2030 verlängert und soll anschliessend jeweils stillschweigend ausgedehnt werden, wie Margrit Huser, Hohe Fraumünster-Frau, auf Anfrage sagte. So sei es mit der Zunftmeister-Versammlung vereinbart. Die Gesellschaft zu Fraumünster sei damit in den Sechseläuten-Umzug integriert.

Spielt es eine Rolle, wer beim Sechseläuten-Umzug mitmarschiert? Ja und nein. Die Welt dreht sich unabhängig vom Zürcher Frühlingsfest. Und die vom Zeitpunkt der Explosion des beim Sechseläuten angezündeten Wintersymbols Böögg abgeleiteten Wetterprognosen sind auch nicht gerade besser als jene der Muotathaler Wetterschmöcker.

Ein Video zum Sechseläuten vom Gastkanton Schwyz. Video: Youtube

Zudem gibt es in den Zunftstuben nach dem Umzug weiterhin die rein männlichen Zusammenkünfte. Aber: Beim Umzug durch die Schweizer Metropole, auch diesmal live übertragen vom Schweizer Fernsehen, zeigt sich, wer Rang und Namen hat.

Unter den Ehrengästen der Zünfte sind Bundesrats-, National- und Ständeratsmitglieder, hohe Militärs sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Liste der Ehrengäste figurieren diesmal etwa Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP), der Aargauer Ständerat und FDP-Präsident Thierry Burkart, alt Bundesrat Ueli Maurer (SVP), die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und der Abt von Einsiedeln, Urban Federer.

Gastkanton Schwyz auf dem Lindenhof

Womit wir wieder beim Gastkanton Schwyz wären. Dieser präsentiert sich am Sechseläuten-Wochenende insbesondere auf dem Zürcher Lindenhof: In einem Festzelt treten Schwyzer Musikerinnen und Musiker auf, von Volksmusik über Jazz bis zu Rock und Pop, wie Steimer-Rickenbacher sagte. An Marktständen werden Schwyzer Naturprodukte erhältlich sein, zudem gibt's ein Kinozelt mit einem neuen Film über den Kanton Schwyz.

Und auf dem Hirschenplatz im Zürcher Niederdorf ist eine Bühne für Volksmusik aus dem Kanton Schwyz geplant.

Böögg auch diesmal mit Knallkörpern

Und sonst? Am Sechseläuten-Sonntag findet wieder der Kinderumzug statt. Der Böögg soll wie üblich knallig explodieren, obwohl ein Bürger den Zürcher Stadtrat ersucht hatte, die Knallkörper beim Sechseläuten aus Lärm- und Umweltschutzgründen zu verbieten. «Wenn man eine Tradition feiert, muss man sie richtig feiern. Ausserdem müssen wir ja den Winter vertreiben», sagte Bööggbauer Lukas Meier an der Sechseläuten-Medienkonferenz augenzwinkernd.

Ein Stück weit neu ist nebst den Frauen in der Meisen-Zunft auch das Abfallkonzept: Um Foodwaste zu vermeiden, gebe es an den Ständen jeweils kleinere und grössere Essensportionen, sagte ZZZ-Sprecher Rosser. Das Sechseläuten müsse aber weiterhin – anders als etwa der Verein Street Parade – die Abfallentsorgung nicht selber bezahlen; das übernimmt die Stadt.

Neu ist auch ein Public-Viewing auf dem Münsterhof. Mit der Live-Übertragung auf Grossleinwand wollen die Veranstalter ein zu grosses Gedränge auf dem Sechseläutenplatz verhindern; vor allem, wenn am Sechseläutenmontag um 18 Uhr der Böögg in Flammen aufgeht.

Zünfter reiten beim Sechseläuten 2022 um den brennenden Böögg auf dem Sechseläutenplatz. Bild: Ennio Leanza/Key

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen