Baustelle Limmattalbahn: Es kommt nochmals zu Nachtarbeiten Bevor die Limmattalbahn Fahrt aufnehmen kann, muss die Limmattalbahn AG noch einige Arbeiten an den Schienen und Fahrleitungen durchführen. Es ist mit nächtlichem Lärm zu rechnen. LiZ 29.04.2022, 18.40 Uhr

Vom Montag, 2. Mai, bis Ende Juni sind entlang der Limmattalbahn Nachtarbeiten von 19 Uhr bis 6 Uhr möglich. Archivbild: Chris Iseli

Die letzten Gleise sind verschweisst. Doch noch stehen einige Arbeiten an, bis die Limmattalbahn ihren Betrieb auf der Strecke zwischen Zürich Altstetten und Killwangen aufnehmen kann. So müssen noch einige Fahrleitungsarbeiten in Altstetten, Schlieren und Dietikon verrichtet werden. Diverse dieser Abschlussarbeiten können jedoch nur in der Nacht, wenn der Verkehr der Bremgarten-Bahn und der Verkehrsbetriebe Zürich ruht, ausgeführt werden. Deshalb seien vom Montag, 2. Mai, bis Ende Juni Nachtarbeiten von 19 Uhr bis 6 Uhr möglich, schreibt die Limmattalbahn AG in einer Mitteilung.