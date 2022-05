Bauprojekte Stadtzürcher Neugasse-Initiative kommt zur Abstimmung Die Initiantinnen und Initianten werden die umstrittene Neugasse-Initiative nicht zurückziehen. Damit werden die Stadtzürcher Stimmberechtigten das letzte Wort haben. 17.05.2022, 14.07 Uhr

Die Neugasse-Initiative fordert, dass die SBB das Areal der Stadt verkauft, damit diese dort günstige Wohnungen erstellt. KEYSTONE / Ennio Leanza (12. Juli 2018)

Die Initiative «Eine Europaallee genügt - jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» soll zur Abstimmung gelangen, wie der Verein Noigass am Dienstag mitteilte. Das Initiativkomitee fällte den Entscheid nach einer Konsultativabstimmung an einer Versammlung des Vereins am 7. Mai.