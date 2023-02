Bauprojekte 120 Baustellen an Zürcher Strassen im Zeichen der Klimaziele Das Tiefbauamt Zürich will dieses Jahr 120 Bauprojekte realisieren. Das Ziel ist, klimaneutraler zu werden. 07.02.2023, 14.05 Uhr

Klimaneutral – das ist das Ziel. Dafür sollen auch die Velorouten ausgebaut werden. (Archivbild) Ennio Leanza / KEYSTONE

Das Tiefbauamt der Stadt Zürich nimmt in diesem Jahr über 120 Bauprojekte in Angriff: Die meisten Arbeiten an und unter Strassen stehen im Zusammenhang mit den grossen Oberthemen «klimaneutrale Stadt» und «Netto-null-Ziel.»