Zürich «Abbrechen und neu bauen – diese Zeiten sind vorbei», sagt Architektin Ursina Fausch

Architektin Ursina Fausch plante den neuen Parlamentssaal für den Zürcher Kantonsrat und den Stadtzürcher Gemeinderat in der Bullingerkirche Zürich. Severin Bigler (1. Februar 2023)

Als kürzlich Kantonsratsmitglieder erstmals die zum Parlamentsprovisorium umgebaute Bullingerkirche in Zürich besichtigten, war ein Kommentar oft zu hören: «Hier bleiben wir länger.» Gemeint war: Länger als die geplanten vier bis fünf Jahre, während denen das altehrwürdige Zürcher Rathaus am Limmatquai renoviert werden soll. Der umgebaute Kirchensaal im Stadtkreis 4 macht offensichtlich Eindruck.

Die Architektin Ursina Fausch hat diesen Umbau mit ihrem Team massgeblich gestaltet. Nicht zum ersten Mal verhilft die 56-jährige einem älteren öffentlichen Bau zu neuem Glanz und neuer Wirkung. So prägte sie auch die Sanierung des Hallenbads City in Zürich, das 2013 entrümpelt von Einbauten aus den 1970er-Jahren wiedereröffnet wurde.

Beim Gespräch in der Bullingerkirche wird ihr Selbstverständnis als Architektin bald klar. «Als ich studierte, galt der Architekt noch als Schöpfer. Heute sind Architekten für mich eher Interpreten. Sie finden eine Partitur vor und entwickeln etwas daraus», sagt Fausch, die nebst ihrer Arbeit im Zürcher Architekturbüro Ernst Niklaus Fausch Partner AG auch Dozentin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ist. Sie fügt an: «Abbrechen und neu bauen – ich glaube, diese Zeiten sind vorbei.»

Das SVP-Fraktionszimmer war einst ein Gebetssaal

Natürlich gebe es da und dort noch die sprichwörtliche grüne Wiese oder Brache, auf der Neubauten aus dem Boden gestampft werden – etwa, um die Nachfrage nach Wohnungen zu befriedigen. Doch spannender und zukunftsweisender findet Fausch, die in Schlieren und Killwangen aufwuchs und in Zürich wohnt, das Umgestalten und Umnutzen bestehender Bauten.

Sie breitet alte Fotos der in den 1920er-Jahren erbauten Bullingerkirche aus. Damals war diese noch deutlich kleiner. Der heutige Kirchensaal, den sie nun zum Parlamentssaal umgestaltet hat, kam erst in den 1950er-Jahren hinzu. Zuvor diente einer der jetzigen Seitenflügel als Gebetssaal. Darin wird künftig die SVP ihre Fraktionssitzungen abhalten.

Ab 20. Februar tagt der Kantonsrat in der Bullingerkirche. Auch der Zürcher Gemeinderat zieht für die nächsten Jahre in das Provisorium ein.

Filz dient der Verständigung

Beim Umbau der Kirche zum Parlament fügte Fausch dem bestehenden Bau nur ein Material hinzu: Filz. Um politische Missverständnisse zu vermeiden, spricht sie von Wolle. Grosse Filzbahnen an zwei Wänden sowie an der Decke lassen den für die Kirche typischen Hall verschwinden. «Hall ist Gift fürs Parlament», sagt Fausch. Schliesslich müssten sich dort viele verständigen – und nicht mehr nur ein Pfarrer oder eine Pfarrerin predigen.

Ins Auge stechen zudem drei kreisförmige Lichtröhren, die an der Decke am Filz angebracht sind. Sie sorgen dafür, dass alle Parlamentssitze gut ausgeleuchtet sind – fernsehtauglich.

Einen architektonischen Eingriff hebt Fausch speziell hervor: Im Kirchensaal war die Kanzel mit zwei Eisenstangen an der Decke aufgehängt, sodass sie über dem Boden zu schweben schien. Die Kanzel und die zwei Eisenstangen sind nun verstaut. Dafür liess Fausch vier Stützen in den Saal einbauen, die die Ringe mit den Lichtröhren und Filzbahnen an der Decke tragen. Die symbolische Botschaft der Architektin lautet: «Wir wollten das Wort in die Mitte nehmen.» Um diese Mitte herum sind jetzt die Pulte der Parlamentsmitglieder gruppiert; ausgestattet mit einer Hightech-Sprechanlage, die dereinst auch im sanierten Rathaus zum Einsatz kommen soll.

Fausch leitet kirchliche Immobilienkommission

Knapp zehn Millionen Franken investierte der Kanton Zürich in den Umbau der Bullingerkirche zum Parlamentsprovisorium. Da auch die Orgel auf der künftig als Zuschauertribüne dienenden Empore hinter Filzbahnen versteckt wurde, wirkt der neue Parlamentssaal nun nicht mehr wie eine Kirche.

Dabei ist Fausch durchaus kirchlich engagiert: «Ich lebe in diesem Quartier und liess mich überzeugen, im Kirchenparlament der reformierten Kirche Zürich mitzuarbeiten», sagt sie. Dort präsidiert sie die Immobilienkommission. Diese entstand vor dem Hintergrund, dass die Kirche ihre teils leerstehenden Gebäude besser bewirtschaften will.

Fausch betont auf Nachfrage: Mit dem Auftrag zur Umgestaltung der Bullingerkirche habe ihre parlamentarische Arbeit nichts zu tun: «Der Auftrag kam vom Hochbauamt des Kantons.» Die Immobilien-Kommission der reformierten Kirchgemeinde Zürich habe in diesem Zusammenhang keinerlei Entscheide gefällt. Indirekt gebe es aber einen Zusammenhang: «Zürich hat viele schöne Kirchen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir mit diesen Gebäuden gut umgehen.»

