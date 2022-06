Theater Winterthur wird saniert – Spielsaison 2024/25 fällt aus

Schlieren Vitis-Sportcenter wird zum Lymhof: Das geplante Projekt soll das Neubauquartier am Rietpark mit dem Bahnhof verbinden

Am Mittwoch präsentierten die verantwortlichen Projektbeteiligten den geplanten neuen Quartierteil Lymhof an einem Informationsanlass im Rietpark. Bis 2026 soll das Areal direkt am Bahnhof Schlieren fertig gebaut werden.