Barbara Böhi Ihr Online-Gesangsprojekt kommt jetzt live ins Volkshaus Zürich Mit dem «Einsingen um Neun» lancierte die Zürcher Sopranistin Barbara Böhi im Lockdown ein Youtube-Programm für Chorsängerinnen und -sänger, das seither täglich online stattfindet. Am Samstag wird daraus ein Livekonzert im Zürcher Volkshaus. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Für ihr Streaming-Projekt nahm die Sopranistin Barbara Böhi Sprechtraining bei einer Ex-«Tagesschau»-Sprecherin. Dennis Yulov / zvg

Scheinwerfer stehen neben dem Flügel, eine Kamera ist auf ein kleines Podest gerichtet: Das Musikzimmer in Barbara Böhis Wohnung in Zürich Altstetten ist auch ein Studio für Livestreams. Die Sopranistin verlagerte ihr Schaffen ins Internet, als wegen des Corona-Lockdowns sonst nichts mehr ging. Statt Konzertsälen und Kirchen sollte nun Youtube ihre Bühne sein: Täglich um 9 Uhr morgens präsentierte Böhi fortan abwechselnd oder zusammen mit der befreundeten Sängerin Julia Schiwowa ihr «Einsingen um Neun».

Inzwischen ist aus dem Lockdown-Projekt für Chorsängerinnen und -sänger, die wegen der Pandemie nicht mehr zusammenkommen durften, ein kleines Unternehmen geworden. Und obwohl die Schutzmassnahmen aufgehoben sind, bringt es noch immer täglich Hunderte von Menschen vor dem Bildschirm zum Singen.

Jetzt wagt Böhi den Schritt aus der virtuellen Realität ins Zürcher Volkshaus: Unter dem Titel «Das Grosse Singen» findet dort am Samstag ein Konzert zum Mitsingen oder Zuhören statt. Die Sängerinnen und Sänger, die sich bisher höchstens aus dem Chat im Youtube-Kanal kannten, kommen erstmals physisch zusammen. Auch Neugierige und Zuhörende sind willkommen. «Es gibt genug Platz», versichert Böhi. Und fügt an:

«Es ist eine Riesenfreude, dass diese Schicksalsgemeinschaft sich jetzt live treffen kann.»

Über 2,5 Millionen Klicks bislang

Die Schicksalsgesellschaft entstand online innert weniger Tage. Am Samstag der ersten Lockdown-Woche entwickelte Böhi zusammen mit Schiwowa die Idee zum «Einsingen um Neun». Per E-Mail informierten sie Dirigenten, mit denen sie in Chören zusammengearbeitet hatten; diese verbreiteten die Neuigkeit weiter. Als zwei Tage später, am 23. März 2020, der erste Livestream begann, waren schnell 430 Leute online live dabei. Bald sollten es täglich über 1'500 sein, und 4'000 sangen sich noch am gleichen Tag mit der Aufzeichnung ein, wie Böhi sagt. Im Laufe der letzten zwei Jahre wurde der Youtube-Kanal bislang über 2,5 Millionen Mal angeklickt.

Das erste «Einsingen um Neun» erschien am 23. März 2020. Youtube

Auf einer interaktiven Weltkarte auf der Website zum «Einsingen um Neun» können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online eintragen. Die meisten kommen aus der Schweiz und Deutschland, doch das Format ist inzwischen ziemlich international: Mitgesungen wird in halb Europa, vereinzelt auch im Senegal, in Kanada und Neuseeland.

«Extrem wichtig ist auch der Chat», sagt Böhi. «Er gibt den Leuten das Gefühl, dass sie nicht allein sind.» Der Grossteil der Community sei um die 60 Jahre alt und mehrheitlich weiblich, so die 58-Jährige weiter.

Die Spenden reichen für anständige Löhne

Obwohl das Angebot gratis ist, gab es bald Spendenangebote. Böhi richtete ein Spendenkonto ein. Das Geld, das so hereinkomme, reiche aus, um den an der Produktion Beteiligten einen anständigen Lohn zu bezahlen.

Für Böhi, die seit 30 Jahren beruflich voll auf Gesang setzt, ist das Streaming heute die Haupteinnahmequelle. Sie gibt inzwischen weniger Privatunterricht und kaum noch Konzerte. «Die Stimme wird auch nicht jünger», sagt Böhi, die in Konzertsälen wie dem Luzerner KKL und der Zürcher Tonhalle als Solistin auftrat.

Ohnehin habe sie schon länger mit dem Gedanken gespielt, ihr über die Jahre gesammeltes gesangspädagogisches Wissen in einem Lehrbuch zu sammeln. In Schlieren hatte sie vor knapp zehn Jahren das Singstimmzentrum Zürich mitgegründet, in dem sie eng mit einer Stimmärztin zusammenarbeitet und Patientinnen und Patienten mit Stimmproblemen berät.

800 Videos sind nun ihr Vermächtnis

Das Medium Buch schien ihr allerdings für das Thema Singen nicht optimal geeignet. Anders die mit dem «Einsingen um Neun» inzwischen entstandenen knapp 800 Videos: Sie seien nun ihr Vermächtnis, das sie zusammen mit Julia Schiwowa und weiteren Beteiligten erarbeitet hat.

Auch die Rückmeldungen im Chat hätten einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. So habe ihr jemand geschrieben, ihr offensiver Umgang mit eigenen Fehlern beim Singen sei ermutigend.

Wobei Böhi betont: Der Erfolg des Youtube-Kanals verpflichte zu höchster Professionalität. So habe sie etwa bei einer ehemaligen «Tagesschau»-Sprecherin Sprechtraining genommen, damit das, was sie beim Einsingen erzählt, besser rüberkommt. «Und wenn wir streamen, gehe ich am Abend vorher früher ins Bett.»

Vor dem Streamen blubbert sie

Doch wie bereitet sie sich unmittelbar vor dem Streamen vor? «Da blubbere ich mit meiner Stimmmaske», sagt sie – und zeigt, wie das geht: Sie singt durch einen Kunststoffschlauch mit Maskenaufsatz in eine mit etwas Wasser gefüllte Plastikflasche. Das macht die Stimme geschmeidig.

YouTube

Das grosse Singen. Ein Konzert zum Mitsingen oder Zuhören. Mit Barbara Böhi, Julia Schiwowa, Jale Papila, Benjamin Berweger, Daniel Pérez, dem Streichquartett Le Donne Virtuose und einem Jazzensemble. Samstag, 28. Mai, 18 Uhr, Volkshaus Zürich. Weitere Infos unter www.einsingen-um-9.ch.

