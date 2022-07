Badi-Führer Sommer, Sonne, Schweiss: Diese 18 Zürcher Freibäder versprechen Abkühlung Preise, Angebot, Öffnungszeiten: Die grosse Übersicht zu den Sommerbädern in der Stadt Zürich und Umgebung. Sven Hoti Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Der Sommer ist da und mit ihm die grosse Hitze. Dieses Wochenende verspricht Temperaturen bis 30 Grad. Für den Sprung ins kühle Nass bietet die Stadt Zürich ein reichhaltiges Angebot mit 18 Sommerbädern. Doch in den Freibädern kann man beileibe mehr machen als nur schwimmen und sonnenbaden, wie die folgende Übersicht zeigt.

Das Freibad Allenmoos in Oerlikon. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Das Freibad Allenmoos in Oerlikon wurde 1939 zur Landesausstellung eröffnet. Es gilt als Prototyp für die später aufkommenden Zürcher Volksbäder. Während die Bäder zu dieser Zeit vor allem der Körperhygiene dienten, entstand das «Möösli» nämlich als Ort für Freizeit- und Sportaktivitäten.

Das Freibad Allenmoos verfügt über ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmer- sowie zwei Planschbecken. Hinzu kommen eine 72 Meter lange Rutschbahn, ein Sprungturm, Grillstellen und diverse Vergnügungsplätze wie etwa Beachvolleyballfelder, Pingpongtische und eine Slack-Line-Anlage. Den Gästen stehen darüber hinaus eine grosszügige Parkanlage und ein Restaurant sowie Grillstellen zur Verfügung.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Ringstrasse 79, 8057 Zürich; Telefonnummer: 044 413 57 30

Das Freibad Auhof in Schwamendingen. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Das Freibad Auhof in Schwamendingen wurde 1958 – nach dem Allenmoos und dem Letzibad – als drittes Beckenfreibad der Stadt Zürich eröffnet. Im Angebot steht ein Schwimmer-, ein Nichtschwimmer-, ein Lernschwimmer- und ein Planschbecken. Darüber hinaus gibt es einen Sprungturm, eine 58 Meter lange Rutschbahn und eine Grillstelle sowie ein Kinderspielplatz und ein Restaurant.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Luegislandstrasse 160, 8051 Zürich; Telefonnummer: 044 413 57 40

Das Flussbad Au-Höngg auf der Werdinsel. Matthias Scharrer

Das Flussbad Au-Höngg im Kreis 10 liegt auf der Werdinsel. Auf der einen Seite fliesst die Limmat vorbei, auf der anderen Seite der Kanal, der sich zum Schwimmen eignet. Dazwischen kann man sich gemütlich auf einer Wiese sonnen. Die Stadt empfiehlt die rund 200 Meter lange Schwimmstrecke ausdrücklich nur guten Schwimmerinnen und Schwimmern.

Für Kinder gibt es einen Spielplatz sowie zwei Planschbecken mit Wasserfall und eine Fussballwiese. Den Gästen stehen ausserdem Garderoben mit warmen Duschen, Grillstellen und ein Kiosk zur Verfügung.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Eintritt kostenlos; Adresse: Werdinsel 2, 8049 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 60

Das Dolder Bad beim «Dolder Grand» in Hottingen. zvg / Heinz Unger

Das Dolder Bad liegt hoch über Zürich auf dem Adlisberg beim 5-Sterne-Hotel Dolder Grand in Hottingen. Die 1934 eröffnete Anlage ist nur wenige Gehminuten von der Bergstation der Dolderbahn entfernt und steht sowohl Hotelgästen als auch Auswärtigen offen.

Das Dolder Bad verfügt über ein Freiluftbecken mit Sprungbrett und ein Planschbecken mit Kinderspielbereich. Eine 10’000 Quadratmeter grosse, von Bäumen umgebene Spiel- und Liegewiese lädt zum Sonnenbaden ein. Darüber hinaus gibt es Pingpongtische und ein Volleyballfeld. Verköstigen kann man sich am besten auf der Sonnenterrasse im Restaurant mit Blick über das Bad oder beim Kiosk.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr; Einzeleintritt für Erwachsene ab 21 Jahren 9, für Jugendliche ab 17 Jahren 7 und für Kinder ab 7 Jahren 5 Franken; Adresse: Adlisbergerstrasse 36, 8044 Zürich; Telefonnummer: 044 267 70 80

Das Seebad Enge im Kreis 2. Archivbild: Gaëtan Bally / Keystone

Das Seebad Enge im Kreis 2 wurde 1959/60 erbaut und gehört damit zu den jüngeren Bädern der Stadt. Es ist im Zürichsee eingelassen und umfasst ein gemischtes sowie ein Frauenbad mit Sicht auf die Alpen. Das Seebad verfügt über zwei Nichtschwimmerbecken und zwei im See eingelassene Schwimmbahnen à 44 Meter sowie zwei Sprungbretter. Es kann Ausrüstung für Stand-up-Paddle-Surfing gemietet werden. Zudem finden regelmässig diverse kulturelle und kulinarische Anlässe und Kurse statt.

Öffnungszeiten: 9 bis 11 Uhr bei jedem Wetter und 8 bis spätestens 20 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Mythenquai 9, 8002 Zürich; Telefonnummer: 044 201 38 89

Das Freibad Heuried in Wiedikon. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Das Freibad Heuried in Wiedikon feierte 1964 seine Eröffnung. Das zu einem Sportzentrum gehörende Freibad bietet eine grosszügige Liegefläche mit insgesamt drei Becken (Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderplanschbecken mit Wasserspielen), eine 132 Meter lange Rutschbahn sowie zusätzlich eine Breitwellenrutsche. Hinzu kommen Sprungbretter, Grillstellen, Spielmöglichkeiten und ein Selbstbedienungsrestaurant.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Wasserschöpfi 71, 8055 Zürich; Telefonnummer: 044 413 95 30

Der Katzensee an der Grenze von Zürich und Regensdorf. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Im Naturschutzgebiet an der Gemeindegrenze Zürich-Regensdorf gelegen, ist der Katzensee für manche Rückzugsort in Zeiten der Hektik. Der Weiher lockt mit seinem 80 Meter langen Sandstrand, grosszügiger Liegewiese und abgetrenntem FKK-Strand. Auf dem Gelände hat es Grillstellen, einen Kinderspielplatz, einen Kiosk, Garderoben, WCs und Duschen. Hinweis an alle Autofahrerinnen und -fahrer: Im Sommer sind die Parkplätze rar!

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Eintritt kostenlos; Adresse: Katzenseestrasse, 8046 Zürich; Telefonnummer: 044 371 08 90

Das Freibad Letzigraben in Albisrieden. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Das Freibad Letzigraben in Albisrieden stammt aus dem Jahr 1949 und wurde wie auch das Freibad Allenmoos als Volksbad konzipiert. Die Architekten Max Frisch (später vor allem als Autor bekannt) und Gustav Amman haben die Anlage im Landistil entworfen. Das Schwimmbad bietet ein Schwimmer-, ein Nichtschwimmer-, ein Wellen- und ein Kinderplanschbecken sowie verschiedene Spielmöglichkeiten. Verpflegung gibt es an den Grillstellen und in einem Restaurant mit Sonnenterrasse.

Öffnungszeiten: 7 bis spätestens 21 Uhr bei jedem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Edelweissstrasse 5, 8048 Zürich; Telefonnummer: 044 413 57 00

Das Strandbad Mythenquai im Kreis 2. Ennio Leanza / Keystone

Das Strandbad Mythenquai im Kreis 2 wurde 1922 eröffnet und hat seither einiges erlebt. 1951 etwa wäre es beinahe komplett abgebrannt. Heute gehört das Strandbad zu den beliebtesten Badis in der Stadt Zürich.

Es bietet neben direktem Seezugang einen abgetrennten Nichtschwimmerbereich im See, zwei Planschbecken, einen 250 Meter langen Sandstrand und eine grosse Liegewiese. Darüber hinaus gibt es einen Sprungturm, verschiedene Spielmöglichkeiten und Stand-up-Paddling-Bretter zur Miete. Verpflegung gibt es an den Grillstellen und im Hiltl-Restaurant auf dem Gelände.

Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Mythenquai 95, 8002 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 30

Das Flussbad Oberer Letten im Kreis 6. Matthias Scharrer

1952 konstruiert, hat das Flussbad Oberer Letten im Kreis 6 eine bewegte Geschichte hinter sich. Bis in die späten Achtzigerjahre befand sich im Gebiet ein S-Bahn-Bahnhof. Später siedelte sich die Drogenszene an, nachdem sie vom Platzspitz vertrieben worden war. 1995 wandelte die Stadt das Areal in eine Sport- und Erholungsanlage um.

Das Flussbad in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs bietet einen rund 400 Meter langen Schwimmkanal in der Limmat, ein Sprungbrett und zwei Liegeterrassen – eine davon nur für Frauen. Die Stadt empfiehlt den Kanal nur guten Schwimmerinnen und Schwimmern. Auf der gegenüberliegenden Seite der Limmat befinden sich Beachvolleyball- und Boule-Felder. Auf dem Gelände hat es Garderoben mit Kleiderkasten sowie ein Restaurant.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Eintritt kostenlos; Adresse: Lettensteg 10, 8037 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 80

Das Männerbad Schanzengraben im Kreis 1. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Das Männerbad Schanzengraben ist eine Kastenbad-Konstruktion aus dem Jahr 1864 und ist umgeben von der alten Stadtmauer sowie dem Alten Botanischen Garten. Es ist das älteste noch betriebene Bad der Stadt Zürich. Seine überschaubare Grösse schafft eine intime Atmosphäre.

Das zentral im Kreis 1 gelegene Bad bietet einen Schwimmer- und einen Nichtschwimmerbereich, Garderoben, WCs und Duschen. Abends bei schönem Wetter öffnet eine Bar ihre Tore – sowohl für Männer als auch für Frauen.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag, 11 bis 18.30 Uhr, und Samstag, 11 bis 17.30 Uhr, nur bei schönem Wetter; Eintritt kostenlos; Adresse: Badweg 10, 8037 Zürich; Telefonnummer: 044 211 95 94

Das Freibad Seebach im Kreis 11. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Das Freibad Seebach wurde zwischen 1963 und 1966 erbaut. Das beliebte Familien- und Quartierbad im Kreis 11 verfügt über ein Schwimmer-, ein Nichtschwimmer- und ein Kinderplanschbecken. Für Unterhaltung sorgen auch der Sprungturm, die Chromstahl-Wasserrutschbahn und diverse Spielecken, zum Beispiel mit Pingpong- und Billardtischen sowie Beachvolleyballfeld. Wer Verpflegung benötigt, der kann eine der Grillstellen benutzen oder das Restaurant auf dem Gelände aufsuchen.

Öffnungszeiten: 7 bis spätestens 21 Uhr, bei jedem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Glatttalstrasse 43, 8052 Zürich; Telefonnummer: 044 413 57 50

Das Frauenbad Stadthausquai im Kreis 1. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Ein erstes Frauenbad am Stadthausquai gab es bereits 1837. 1888 wurde es im Jugendstil erneuert und zum heutigen Kastenbad aus Holz. Zentral im Kreis 1 gelegen, bietet es eine Aussicht auf das Grossmünster, die Wasserkirche und die umliegende Altstadt.

Das Flussbad verfügt über ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken sowie ein Liegedeck mit Sonnenschirmen. In der überschaubaren Anlage befinden sich zudem ein Shop mit Badeaccessoires, eine kleine Bibliothek und ein Restaurant. Eine Bar ist bei schönem Wetter dreimal pro Woche für die breite Öffentlichkeit geöffnet – auch für Männer.

Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 19.30 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Stadthausquai 12, 8001 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 70

Das Strandbad Tiefenbrunnen im Kreis 8. Archivbild: Ennio Leanza / Keystone

Das Strandbad Tiefenbrunnen wurde 1954 erbaut und ersetzte ein Kastenbad von 1886. Es liegt direkt am Zürichsee im Kreis 8 und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die Alpen. Kleine Randnotiz: Auch wenn das Bad offen für alle Geschlechter und Vorlieben ist, so ist es international vor allem als Schwulen-Treffpunkt bekannt.

Das Strandbad bietet direkten Zugang zum See, ein Nichtschwimmer- sowie ein Kinderplanschbecken. Zum Vergnügungsangebot zählen ein Sprungturm, eine 62 Meter lange Rutschbahn und diverse Spielecken, etwa für Volleyball oder Pingpong. Auch Stand-up-Paddeln ist möglich. Die Anlage verfügt ausserdem über FKK-Sonnenterrassen (nach Geschlechtern getrennt). Auf dem Gelände befinden sich ein Shop für Badeaccessoires, Grillstellen und ein Selbstbedienungsrestaurant.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Bellerivestrasse 200, 8008 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 00

Das Flussbad Unterer Letten im Kreis 10. Archivbild: Severin Bigler

Im Jahr 1909 erbaut, ist der «Underi Lätte» im Kreis 10 das älteste Flussbad der Stadt Zürich. Bis heute ist es fast gänzlich im Originalzustand erhalten. Es besteht aus einem Flussbad mit rund 100 Meter langem Schwimmkanal und Auffangrechen, einem Nichtschwimmer- und einem Planschbecken. Hinzu kommen eine kleine Rutschbahn, ein Sprungbrett und ein Spielplatz sowie Flächen zum Ausruhen und zum Sonnen. Es hat eine Garderobe mit Schliessfächern und einen Kiosk.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Eintritt kostenlos; Adresse: Wasserwerkstrasse 141, 8037 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 90

Das Seebad Utoquai im Kreis 8. Archivbild: Ennio Leanza / Keystone

Das Seebad Utoquai wurde 1890 als zweiteiliges Kastenbad erbaut. Es ist das älteste und einzig verbliebene Zürcher Seebad aus dem 19. Jahrhundert. Dank seiner zentralen Lage zwischen dem Bellevue und dem Strandbad Tiefenbrunnen an der Seepromenade ist es seit jeher ein wahrer Publikumsmagnet.

Entspannen lässt sich hier einerseits auf den Flossen im See. Zudem gibt es jeweils für Männer und Frauen einen separaten Liegebereich mit Sonnenterrassen. Auch die beiden Nichtschwimmerbecken sind nach Geschlechtern getrennt verfügbar. Auf der Männerseite gibt es zwei Sprungbretter. Die Gäste können sich ausserdem im Stand-up-Paddling üben oder die Bücherbox der Pestalozzi Bibliothek Zürich durchstöbern. Ein Restaurant auf dem Areal bietet mediterrane Speisen an.

Öffnungszeiten: 7 bis spätestens 21 Uhr, bei jedem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Utoquai 50, 8008 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 20

Das Strandbad Wollishofen im Kreis 2. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Wie auch die Badi Allenmoos wurde das Strandbad Wollishofen im Kreis 2 zur Landesausstellung 1939 fertiggestellt. Seither hat sich an seiner Grundsubstanz kaum etwas verändert. Geschwommen wird im See. Darin befinden sich unter anderem ein Nichtschwimmerbecken und verschiedene Flosse. Das Strandbad verfügt über einen Sprungturm, einen Babypool mit Wasserspiel, eine Liegewiese und ein Restaurant. Ebenfalls im Angebot stehen diverse Spielgeräte, wie etwa ein Pingpongtisch und ein Töggelikasten.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Seestrasse 451, 8038 Zürich; Telefonnummer: 044 413 58 10

Das Freibad Zwischen den Hölzern in Oberengstringen. zvg / Sportamt der Stadt Zürich

Das Freibad Zwischen den Hölzern wurde 1966 erbaut. Eigentümerin des knapp 22’300 Quadratmeter grossen Landes ist die Gemeinde Oberengstringen, doch die Immobilie selber gehört der Stadt Zürich. Betreiberin ist seit 2005 das Sportamt der Stadt Zürich.

Das «Hölzli» verfügt über ein Schwimmer-, ein Nichtschwimmer-, ein Lernschwimmer- sowie ein Planschbecken. Es hat zwei Sprungbretter, eine kleine Rutschbahn, ein Wasserspiel und einen Spielplatz. Die Anlage trumpft zudem mit einem Beachvolleyball-Feld und einem Pingpongtisch auf. Ein Restaurant sorgt für das leibliche Wohl. Alternativ steht den Gästen eine Grillstelle zur Verfügung.

Öffnungszeiten: 9 bis 14 Uhr bei jedem Wetter und bis spätestens 21 Uhr bei schönem Wetter; Einzeleintritt für Erwachsene ab 20 Jahren 8, für Jugendliche ab 16 Jahren 6 und für Kinder ab 6 Jahren 4 Franken; Adresse: Zwischen den Hölzern, 8102 Oberengstringen; Telefonnummer: 044 413 57 70

