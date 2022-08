Badesaison Mehr als zwei Millionen Eintritte in den Zürcher Badis gezählt Schon zehn Wochen vor Saisonende haben mehr als zwei Millionen Menschen die Stadtzürcher Badis besucht. Nur 2018 wurden zu diesem Zeitpunkt mehr Eintritte gezählt. 24.08.2022, 13.17 Uhr

Das Strandbad Mythenquai ist im Sommer 2022 das beliebteste Ziel. Ennio Leanza / KEYSTONE

Damals waren es am Schluss über 2,2 Millionen Besucher, wie das Sportamt der Stadt Zürich in einer Mitteilung am Mittwoch schreibt. 2022 ging es besonders schnell bis die Eine-Millionen-Marke geknackt wurde. Dies geschah schon fünf Tage früher als 2018. Für zwei Millionen Eintritte dauerte es in diesem Jahr aber drei Tage länger.