Am Mittwochnachmittag ist es in Dällikon zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 55-jähriger Arbeiter war in einem Raum neben einer Tiefgarage mit Aushubarbeiten beschäftigt, als plötzlich die Decke einstürzte und den Mann verschüttete. (has)

13.01.2023, 07.29 Uhr