Ausgang Veganes Essen und Filme: Mit dem Hofkino wächst das Angebot an Open-Air-Kinos in Zürich weiter Im Hof des Landesmuseums beginnt die Open-Air-Kinosaison. Das neue Hofkino lockt nicht nur mit Filmen am Abend, sondern bietet auch tagsüber veganes Essen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 15.06.2022, 17.03 Uhr

Die Hofkino-Macher Rico Fanchini und Daniel Frischknecht Knörr. Matthias Scharrer

Obwohl es abends noch lange hell ist, startet die Saison der grossen Open-Air-Kinos in Zürich schon am 16. Juni. Möglich machen dies die hohen Mauern, die den Hof des Landesmuseums zwischen dem Altbau und dem Erweiterungsbau umgeben. Die bogenförmige Architektur des Erweiterungsbaus sorgt zudem dafür, dass die Kino-Sitzplätze weitgehend überdacht sind. Neu findet hier ab 16. Juni das Hofkino statt. Es ist der Nachfolger des Freiluftkinos Bloom. Dieses zieht um auf den Europaplatz auf der anderen Seite der Gleise beim Hauptbahnhof.

Zürichs Open-Air-Kinolandschaft wächst somit erneut. Bereits der erste Coronasommer hatte das Dolder Wellen Kino im Wellenbad Dolder hervorgebracht, das ab 5. August ebenfalls wieder stattfindet. Gibt es dank Corona eine Open-Air-Kinoboom? Daniel Frischknecht Knörr zögert mit der Antwort. Der 43-Jährige hat zusammen mit Rico Fanchini das Hofkino lanciert, nachdem das Landesmuseum den Standort neu ausgeschrieben hatte. Frischknecht Knörr hat Erfahrung mit Open-Air-Kinos: Er arbeitete bis 2020 während 13 Jahren für Cinerent, den schweizweit grössten Anbieter von Open-Air-Kinos.

«Die Kinobranche leidet. Aber Kino mit Event-Charakter finden die Leute lässig»,

sagt Frischknecht Knörr schliesslich. Und wenn Kinoevents unter freiem Himmel stattfänden, falle es den Leuten in Coronazeiten vielleicht leichter, sich darauf einzulassen.

Vegane Paella und Döner auf Pflanzenbasis

Für den Event-Charakter sorgt beim Hofkino auch das kulinarische Angebot, das bereits um zehn Uhr morgens öffnet und für das kein Kinoticket nötig ist. Es besteht aus Foodständen verschiedener veganer Restaurants in Zürich, darunter auch das von Rico Fanchini geführte «Now».

Ergänzend zum Hofkino gibt’s schon ab 10 Uhr morgens offene vegane Foodstände – auch ohne Kinoticket. Matthias Scharrer

Der Verzicht auf Fleisch sei der wichtigste Hebel, um den CO 2 -Ausstoss bei Veranstaltungen zu senken, sagt Frischknecht Knörr und fügt an: «Natürlich ist es ein Risiko, bei einer Grossveranstaltung fix darauf zu setzen. Aber das ist die Zukunft.» Zum Foodangebot zählen unter anderem vegane Paella und Döner auf Pflanzenbasis. Wer will, kann sich mit dem entsprechenden Kombi-Ticket auch ein Viergangmenu servieren lassen.

«Divers und eher arthousig»

Und das Filmangebot? Es ist breit gefächert, «divers und eher arthousig», wie Frischknecht Knörr sagt. Für thematische Akzente sorgen die Partnerschaften. So gibt es am Sonntag zum Abschluss des Pride-Wochenendes in Zusammenarbeit mit dem Pink-Apple-Festival einen schwullesbischen Schwerpunkt. Und am 21. Juni präsentieren die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur unter dem Titel «Züri Shorts» Zürcher Kurzfilme. Auch das Zurich Film Festival bestückt einige der insgesamt 25 Hofkino-Abende. Die trashige Walliser Krimiserie «Tschugger» ist ebenfalls zu sehen, in Spielfilmlänge am 7. Juli.

Bereits ausverkauft ist der neue Film «In 80 Minuten um die Welt» von und über den Lichtkünstler Gerry Hofstetter, der am 23. Juni läuft. Hofstetter wird an jenem Abend den Turm und den Erweiterungsbau des Landesmuseums in eine Lichtinstallation verwandeln, wie Frischknecht Knörr verrät. Für Spektakel ist also gesorgt.

Der Innenhof des Landesmuseums wird zum Foodbereich. Matthias Scharrer

Übersicht Zürichs Open-Air-Kinos Hofkino, Landesmuseum Zürich, 16. Juni bis 10. Juli. Ab 10 Uhr morgens veganes Essen. Sitzplätze weitgehend überdacht. Wetterleuchten, Kino im Schiffbau-Atrium. Noch an zwei Wochenenden (17.–19. Juni, 24.–26. Juni), veranstaltet vom Schauspielhaus und den Kinos Riff Raff und Houdini. Film am See, Rote Fabrik, 7. Juli bis 25. August, meistens donnerstags. Gibt’s schon seit 1984. Zeigt nun Filme zum Thema Stadtgeschichten. Eintritt frei, Kollekte. Filmfluss, Flussbadi Unterer Letten, 13. Juli bis 31. Juli. Das Kino liegt direkt an und über der Limmat. Sitzplätze teils überdacht. Xenix, Kanzleiareal, 15. Juli bis 19. August. Das Freiluftkino im Langstrassenquartier zeigt Filmklassiker von den 1950er-Jahren bis zur Gegenwart. Allianz Cinema am Zürichhorn, 21. Juli bis 21. August. Das Kino am See, dessen Leinwand sich zu Beginn der Vorstellung jeweils im See aufklappt, existiert schon seit 1989. Dolder Welle, Open-Air-Kino im Dolder-Wellenbad auf dem Adlisberg, 5. bis 21. August. Auch Picknick-Körbe und Liegestühle sind im Angebot. Bloom, Freiluftkino auf dem Europaplatz, 19. bis 28. August. Preisgekrönte Werke und Feelgood-Komödien der aktuellen und bevorstehenden Kinosaison.

