Ausgang Die Hotelbetten sind im Hotel Five eher Nebensache Einst logierten Stars wie Muhammad Ali, Sophia Loren und Freddie Mercury im Zürcher Hotel Atlantis. Jetzt hat Kabir Mulchandani gut 25 Millionen Franken allein in die Neugestaltung investiert, um unter dem Namen «Five» Erlebnisse nicht nur für Hotelgäste zu schaffen. Ein Rundgang kurz vor der Eröffnung. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 09.06.2022, 18.00 Uhr

Der neue Besitzer des einstigen «Atlantis», Kabir Mulchandani, war bisher vor allem in Dubai als Hotel- und Immobilienunternehmer tätig. Matthias Scharrer

Die überlebensgrossen Wandgemälde beim Eingang des Hotels Five verweisen auf die glamouröse Geschichte dieses Hauses und seiner Gäste: Sophia Loren war hier, Muhammad Ali, auch Tina Turner und Freddie Mercury, um nur einige zu nennen. Doch das ist lange her: Es war in den 1970er- und 80er-Jahren, als das Hotel Atlantis am Fusse des Üetlibergs zu den angesagtesten Luxushotels von Zürich zählte. Später stand das Haus jahrelang leer, wurde dann als Flüchtlingsunterkunft, besetztes Haus und Studentenunterkunft zwischengenutzt, 2015 als Hotel neu eröffnet – und im Frühling 2020 wieder geschlossen. Corona hatte ihm den Rest gegeben, nachdem es bereits vorher zum Verkauf stand.

Jetzt gehört es Kabir Mulchandani und seiner Hotelgruppe Five Holdings. Der Inder, der in Dubai das Hotel- und Immobilienunternehmen Five aufgebaut hat, kaufte das einstige Hotel Atlantis im Sommer 2020. Nun hat er es als «Five» neu gestalten lassen, für gut 25 Millionen Franken, wie er sagt.

Drei Wochen vor der Neueröffnung, die für den 30. Juni geplant ist, steht er in Jogginghose und T-Shirt in der Lobby, um letzte Besprechungen zu machen. Er komme gerade aus dem Gym, erklärt er sein Outfit bei unserem spontanen Zusammentreffen, nachdem zwei Hotelangestellte den Schreibenden auf kurzfristige Anfrage hin durchs «Five» geführt haben. Doch der Reihe nach.

Musik als wiederkehrendes Thema

Die Tour beginnt bei der Skulptur aus Alphörnern, die der Appenzeller Künstler Franz Koster vor dem Eingang installiert hat. Sie führt vorbei an den Wandgemälden der früheren Hotelgäste Elton John, Freddie Mercury, Grace Jones und Rihanna, die der Zürcher Street-Art-Künstler Redl draussen vor dem Eingang an die Wand gesprayt hat. Das Thema Musik ist damit schon mal gesetzt.

Über der Bar in der Lobby leuchten Lampen im Design alter Mikrofone, über den Sesseln trompetenförmige Leuchter, während Filmdiva Sophia Loren vom Wandgemälde lächelt. Im Treppenhaus hängt eine 27 Meter hohe Lampe, die durch alle Stockwerke geht und auf Klänge mit Lichtveränderungen reagiert, wie eine Hotelangestellte beim Rundgang erklärt.

Einen Stock tiefer herrscht Ruhe: Im Spa ist Entspannung angesagt. Ein Pool, Massageliegen, ein Dampfbad, eine Sauna und Ruheräume stehen bereit, ebenso ein Whirlpool, den Gäste ganz für sich mieten können.

Auch Wanderer vom Üetliberg können vorbeikommen

Im ersten Stock gibt’s gleich mehrere Restaurants: eine Weinbar; das poppige Restaurant Soul Street mit Street-Food-Angeboten aus Indien, Mexiko, China, dem Nahen Osten und Japan – auch ein alter VW-Bus dient hier als Sitznische; und schliesslich das chinesische Gourmet-Restaurant Maiden Shanghai.

Draussen neben der grünen Wiese Richtung Üetliberg wartet der Social Pool auf Badegäste. Wer will, kann seinen Cocktail hier am oder im Wasser geniessen. Auch Wanderer vom Üetliberg können ungeniert auf einen Kaffee vorbeikommen und, wenn sie wollen, den Pool benutzten, wie Hoteldirektor Markus Rapatz sagt. «Und wenn ihre Wanderschuhe dreckig sind, machen wir nachher wieder sauber», fügt der 43-jährige gebürtige Österreicher an. «Jeder kann reinkommen», betont er. Einen Dresscode gebe es im «Five» nicht, obwohl das Haus mit fünf Sternen ausgezeichnet ist.

Penthouse-Bar mit Blick über die ganze Stadt

Die Topattraktion befindet sich auf dem Dach des Hotels: der Club Penthouse. Von der langen Bar aus lässt sich die ganze Stadt überblicken, nebenan an den Tischen japanisch essen, auf dem Dancefloor die Nacht zu den Klängen namhafter DJs durchtanzen und danach im Afterparty-Club noch bis in den nächsten Tag weiterfeiern. Dicke Vorhänge sorgen hier dafür, dass das Tageslicht die Nachtschwärmer nicht behelligt. Ansonsten haben fast alle Räume im Gebäude Tageslicht.

Der Rundgang macht deutlich: In diesem Hotel sind die Betten nicht die Hauptsache. «Es geht nicht primär um Übernachtungen, sondern um erinnerungswürdige Erlebnisse», sagt Rapatz. Dabei spielen die Restaurants, der Social Pool, der Club und die Kunstwerke im Haus, die grossteils Studierende der Zürcher Hochschule der Künste gestaltet haben, tragende Rollen.

Doch zurück zu Investor Kabir Mulchandani. Er hofft im ersten Monat auf eine 80-prozentige Auslastung des Hauses.

«Wir haben ein Produkt, wie es Zürich noch nicht gesehen hat»,

sagt er. Ein derartig umfassendes Ausgangsangebot unter einem Dach gebe es sonst nicht in der Stadt. Deshalb sei er überzeugt, dass das Ausgehvolk aus Zürich und Umgebung die kurze Reise an den südlichen Stadtrand auf sich nehmen werde. Zumal es in Zürich viele Expats gebe, für die die viertelstündige Anreise vom Stadtzentrum mit der Üetlibergbahn oder dem Tram zur Station Triemli keine Distanz sei.

Alles in allem ein vielversprechendes Angebot. Wie es sich im hart umkämpften und von Corona geplagten Hotel-, Gastro- und Unterhaltungsmarkt etablieren kann, bleibt jedoch abzuwarten.

Hotel Five in Zürich: Auch Wandersleute vom Üetliberg sind willkommen. Matthias Scharrer

