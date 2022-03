Ausflüge Tipps für Velotouren: So erfahren Sie die frühlingshafte Region um Zürich Flüsse, Seen, Berge, Stadt und Land: Im Raum Zürich und Limmattal ist für Velotouren viel geboten. Hier finden Sie eine Auswahl der schönsten Routen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Velofahren entlang der Limmat ist erholsam – und nur eine von vielen Varianten in der Region. Krebs Jürg

Sobald der Frühling in der Luft liegt, lockt es uns wieder nach draussen. Und mit dem Velo lassen sich erholsame Landschaften rasch erreichen. Von der gemütlichen Fahrt am Fluss bis hin zum steilen Aufstieg auf einen Pass: Die Varianten rund um Zürich und das Limmattal sind vielseitig. Doch eines sei vorausgeschickt: Es geht bei der folgenden Auswahl von fünf Velotouren primär um Genuss und Abwechslung. Sportliche Höchstleistungen stehen nicht im Vordergrund, lassen sich aber mit entsprechenden Ergänzungen problemlos einplanen. Alle Start- und Zielorte sind mit dem öffentlichen Verkehr auch inklusive Velo gut erreichbar.

Vom Üetliberg via Reppischtal und Sihltal nach Zürich: Die an einem knappen halben Tag gut machbare Strecke bietet rasante Abfahrten, schöne Flachstücke und einen steilen Aufstieg. Wir starten in Uitikon und nehmen an der Birmensdorferstrasse die Abzweigung Stallikerstrasse. Durch den luftigen Wald geht es oberhalb von Landikon sanft bergab in Richtung Sellenbüren. Nun folgt der lange Streckenabschnitt mit kaum merklichen Anstieg reppischtalaufwärts durch Mädikon, Stallikon und Gamlikon. Falls der motorisierte Verkehr auf der Strasse zu sehr nervt: Parallel dazu auf der Seite des Üetliberg- und Albisabhangs gibt es einen Veloweg, der einem allerdings ein paar zusätzliche Höhenmeter beschert.

Ein Zwischenhalt empfiehlt sich bei der Aumüli. Zum einen, weil die aus dem Mittelalter stammende und nach einem Brand 1766 wieder aufgebaute Mühle einfach sehenswert ist. Zurecht gilt sie als Ortsbild von nationaler Bedeutung. Zum anderen, weil es bald darauf richtig anstrengend wird ­­– falls man nicht geradeaus weiter zum Türlersee fährt. Wenige hundert Meter nach der Aumüli zweigt nämlich links von der Reppischtalstrasse die Bucheneggstrasse ab. Es folgt ein Anstieg von 200 Höhenmetern. Oben angekommen, ist eine Rast im Restaurant angezeigt. Anschliessend gehts entweder auf der Passstrasse oder auf dem links davon abzweigenden steilen Velowaldweg nach Adliswil. Und von dort an gemächlich der Sihl entlang nach Zürich, vom Land in die Grossstadt.

Die Strecke von Birmensdorf nach Dietikon eignet sich als Kurztrip zum Abrunden des Tages: Wer will, kann sie in einer halben Stunde schaffen. Doch es lohnt sich, etwas mehr Zeit einzuplanen, um unterwegs zu verweilen. Denn die Landschaft in diesem Abschnitt des Reppischtals ist äusserst reizvoll: Zwischen den Hügeln wähnt man sich auf der Talstrasse bald weit weg von der Agglomeration. Wald und Wiesen wechseln sich ab, die Gegend ist nahezu unbesiedelt. Das hat seinen Grund. Denn bevor es in dieses friedvolle Landschaftsidyll geht, gilt es die Militärkaserne und anschliessend den Waffenplatz Zürich-Reppischtal zu passieren. Es empfiehlt sich, den Ausflug ausserhalb der Schiesszeiten zu unternehmen. Diese sind auch online ausgeschrieben.

Auch diese Strecke führt schliesslich von der Natur ins dicht besiedelte Gebiet: Man folgt der Reppisch, meidet aber die Hauptstrasse und fährt stattdessen am Waldrand entlang via Reppischhof und Wiesental nach Dietikon. Ein Zwischenstopp am Marmoriweiher verlängert den Naturgenuss noch ein wenig.

Es war während des Corona-Lockdowns, als ich diese Strecke entdeckte. Von Zürich-Albisrieden aus fuhr ich dem Waldrand entlang gen Schlieren, passierte in Altstetten das Sportzentrum Buchlern und genoss bei einem Stopp ob Schlieren die Aussicht übers Limmattal.

Dann zog es mich bergwärts. Kurz vor der Uitikonerstrasse bog ich auf einem Waldweg links ab, nahm im Zickzack-Muster jeweils den Weg, der nicht allzu steil anstieg, kam unverhofft im Haselmoos an einem Waldweiher vorbei, wo Leute grillierten. Kreuz und quer auf Waldwegen, stets bemüht, ohne zu steilen Anstieg an Höhe zu gewinnen, rollte ich nach Uitikon, dort zur Birmensdorferstrasse und weiter in Richtung Zürich. Als Alternative zur Hauptstrasse bieten sich auch dort bei gebotener Rücksicht auf Fussgänger Waldwege an, um den Kreis zu schliessen. Er führt übrigens rund um den Buechhoger, wie ich später der Landkarte entnahm, und dauert je nach Fahrweise rund ein bis zwei Stunden. Als Ausgangspunkt geht natürlich auch Schlieren, oder, 50 Höhenmeter weiter oben, der Bahnhof Urdorf.

Die eindrücklichste Aussicht über Zürich, den See bis hin zu den Alpen und das Limmattal bietet die Waid am Fusse des Käferbergs. Vom Bucheggplatz in Zürich aus ist das gleichnamige Restaurant über die Obere Waidstrasse, die dem Waldrand entlang westwärts führt, in wenigen Minuten erreicht. Wer erst einmal bei Kaffee und Kuchen die Aussicht geniessen will, kann das hier tun. Wer eher einen steil-naturnahen Start will, biegt schon vorher beim Strässchen im Rehsprung in den Käferberg-Wald ein, um dann via Dammhirschweg, Hasenrain und das Strässchen namens am Hönggerberg die ETH-Gebäude zu passieren. Weiter gehts über die Mittelwaldstrasse und Huberwiesenstrasse durch den Hönggerberg-Wald. Und nach Querung der Regensdorferstrasse schliesslich zum Gubrist. Die aussichstreiche Höhentour liesse sich via Altberg bis Würenlos verdoppeln. Doch wem zwei Stunden genug sind, der oder die biegt von der Gubriststrasse links nach Oberengstringen ab, um dann der Limmat entlang zum Ziel zu kommen, zum Beispiel via Europabrücke zum Bahnhof Zürich-Altstetten.

Das Glatttal hat nicht den besten Ruf: Viel Beton prägt die Gegend, durch die das Flüsschen Glatt nördlich von Zürich fliesst. Vor einigen Jahren erkundete ich die Glatt vom Start am Greifensee bis zur Mündung in den Rhein per Velo. Die erste Hälfte lassen wir auf der hier empfohlenen Route jetzt mal weg, wegen zu viel Siedlungsbrei. Doch wer ab Glattbrugg flussabwärts fährt, erlebt faszinierend Übergänge: Zumeist direkt dem Flussufer entlang geht es vom urbansten Gebiet der Schweiz zunächst in die Flughafenregion. Ab und zu Flugzeugen aus der Nähe zuzuschauen, hat ja auch seinen Reiz, vom Fluglärm mal abgesehen.

Schon bald nach dem Flughafen ändert sich der Charakter der Landschaft. Die Glatt schlängelt sich durch ihr zunehmend idyllisches Tal dem Rhein entgegen. Hat man den Grenzfluss beim Kraftwerk Rheinsfelden erreicht, gehts rechts flussaufwärts ins Städtchen Eglisau, dessen Altstadt ebenfalls sehenswert ist. Es lohnt sich, da und dort zu verweilen und für diese via Tössegg und Tösstal verlängerbare Tour knapp einen halben Tag einzuplanen.

