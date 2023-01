Regierungsratswahlen Aussenseiter-Kandidaten: Auch sie wollen in die Zürcher Regierung Nebst gestandenen Politikerinnen und Politikern und Vertretern der etablierten Parteien treten zu den Zürcher Regierungsratswahlen auch fünf Aussenseiter an. Was sie eint: Mit herkömmlichen Parteien haben sie nichts am Hut. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 24.01.2023, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Jetzer, Josua Dietrich, Bernhard Schmidt, Peter Vetsch, Florian Wegmann sind als Kandidaten bei den Zürcher Regierungsratswahlen die Aussenseiter. Zvg, Sandra Ardizzone, Collage: Felix Ott

Am 12. Februar sind Regierungsratswahlen im Kanton Zürich. Die Ausgangslage ist einfach: Alle Bisherigen treten wieder an, und sie dürfen laut Umfragen grossteils mit ihrer Wiederwahl rechnen. Nur bei Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) scheint dies nicht so sicher. Ihr ist SP-Kandidatin Priska Seiler Graf hart auf den Fersen. Zwar kämpfen auch Peter Grünenfelder (FDP), Benno Scherrer (GLP), Anne-Claude Hensch (AL), Daniel Sommer (EVP) und der parteilose Kantonsrat Hans-Peter Amrein um den Einzug in die Regierung. Ihre Chancen stehen laut den Umfragen aber schlecht.

Und dann gibts es da noch fünf Kandidaten ausserhalb des etablierten Parteienspektrums. Wer sind sie?

Patrick Jetzer: Aufrecht-Abgeordneter, Dübendorf

Patrick Jetzer tritt für die von ihm mitgegründete Bewegung Aufrecht Schweiz an, die aus der Kritik an den behördlichen Coronamassnahmen hervorging. Der 51-Jährige holte vor knapp einem Jahr einen Sitz im Dübendorfer Stadtparlament. Nun kandidiert er auch für den Kantons- und den Regierungsrat.

Er wirbt mit den Schlagworten «Selbstbestimmung und Eigenverantwortung» und will möglichst wenig staatliche Administration. So plädiert er auch für die Abschaffung der Schulpflicht.

Jetzer arbeitete 25 Jahre im Aussendienst für einen Pharmakonzern; dieser entliess ihn, nachdem er als Organisator einer Coronademo in Erscheinung getreten war. Heute ist Jetzer selbstständig im Edelmetallhandel tätig.

Josua Dietrich: Kandidat der Freien Liste, Zürich

Ebenfalls durch die Kritik an den behördlichen Coronamassnahmen politisiert wurde Josua Dietrich. Er ist Regierungsratskandidat der Freien Liste, die bei den Kantonsratswahlen mit Aufrecht zusammenspannt.

Der 36-Jährige wohnt in Zürich, hat an der ETH Gesundheitswissenschaften und Technologie studiert und blickt auf berufliche Erfahrungen als Mechaniker, Mathetutor, System Test Engineer, Jungunternehmer und technischer Leiter zurück, wie der Website der Freien Liste zu entnehmen ist.

Dietrich kandidierte letztes Jahr bereits für den Zürcher Stadtrat, blieb aber chancenlos.

Bernhard Schmidt: Wachstumskritiker aus Dietikon

Einen anderen politischen Hintergrund hat Bernhard Schmidt: Der Dietiker positioniert sich als Wachstumskritiker. «Ja zu einem Wachstumsstopp» ist der Name seiner Wahlliste für den Kantonsrat, auf der ausser ihm niemand figuriert und die nur im Bezirk Dietikon zur Wahl steht. Schmidt tritt auch als Regierungsratskandidat an. Vor einem Jahr kandidierte er für den Dietiker Stadtrat, schaffte die Wahl aber nicht.

Auf seiner Website schreibt Schmidt: «Im Umfeld einer multikulturellen Gesellschaft, einer kulturellen und sozialen Vielfalt fühle ich mich wohl. Ich bin motiviert, mich für alle Zürcher:innen einzusetzen.» Er kämpfte mit mehreren Initiativen gegen den Bau der Limmattalbahn an und tritt gegen einen «unkritischen Wachstumsglauben» sowie für den Erhalt von Grünflächen und Erholungsgebieten an.

Beruflich arbeitet Schmidt seit 2022 als Schulleiter und Lehrer für die von ihm und seiner Frau gegründete Privatschule «Villa Tusculum» in Dietikon. Zuvor war der heute 57-Jährige Schulleiter in Aesch, Zürich und Dietikon.

Peter Vetsch: «Existenzen statt Profite schützen»

Peter Vetsch hat ebenfalls Wahlkampferfahrung: 2022 kandidierte er für den Zürcher Stadtrat – und landete unter «ferner liefen». Nun will er in den Regierungsrat. Mit seiner Einpersonen-Liste Sans Papiers Politiques tritt er zudem in der Stadt Zürich für den Kantonsrat an.

Vetsch war einst kurz Mitglied bei der AL und der PdA und findet, die Kirchen, Politik und Wirtschaft seien zu mächtig. Der 58-Jährige fordert daher eine «religions- und parteifreie Politik» sowie sozialen Ausgleich. «Existenzen statt Profite schützen» lautet sein Wahlslogan.

Florian Wegmann: Der jüngste Kandidat

Jüngster Regierungsratskandidat ist Florian Wegmann: Der 18-Jährige aus Seuzach macht derzeit eine kaufmännische Lehre. Seine Motivation, als Regierungsratskandidat anzutreten, erklärte er gegenüber Radio SRF mit den Worten: «Das wäre doch mal etwas für mich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen