Zürcher Gemeinde muss bei Asyl-Containern über die Bücher

Schlieren Basteln, was das Zeug hält: Die Schule Hofacker steckt mitten in den Vorbereitungen für den Adventsmarkt

Zum ersten Mal führt die Schule Hofacker in Schlieren am Freitag, 2. Dezember, den sogenannten Hofi-Märt durch. Bis dann stellen die Schülerinnen und Schüler weihnachtliche Produkte her – von Kerzenständern bis hin zu Guetzli.