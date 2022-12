Asylwesen Kanton Zürich schafft weitere 200 Plätze für Asylsuchende Weil die Lage im Asylbereich weiterhin angespannt bleibt, schafft der Kanton 200 weitere Plätze, um Asylsuchende unterzubringen. Sie befinden sich an zwei Standorten. 09.12.2022, 14.28 Uhr

Der Kanton Zürich braucht mehr Platz für die Unterbringung von Asylsuchenden. Symbolbild: Michael Buholzer / Keystone

Die neuen Unterbringungsplätze befinden sich in der Zivilschutzanlage Katzenschwanz in der Stadt Zürich sowie im ehemaligen Personalhaus des Stadtspitals Zürich Triemli, wie die Sicherheitsdirektion am Freitag mitteilte.