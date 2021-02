Arbeitswelt Stadt Zürich will auch nach Corona Homeoffice fördern Homeoffice erlebt aufgrund der Coronakrise einen Boom. Die Stadt Zürich will das Arbeiten zu Hause auch nach der Pandemie fördern, sagt Stadtrat Daniel Leupi (Grüne). Dazu gibts hier noch ein paar Tipps. Matthias Scharrer 02.02.2021, 18.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeit im Homeoffice hat über die Pandemie hinaus Potenzial. Bild: Severin Bigler

Etwas Realsatire vorweg: Seine strategische Planung für die kommenden Jahre präsentierte der Zürcher Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) am Dienstag erstmals in einer interaktiven Medienkonferenz. Er sang ein Loblied auf die Digitalisierung: «Homeoffice klappt hervorragend», sagte Leupi, der als Finanzvorstand auch oberster Personalverantwortlicher der Stadt ist und die Organisation Informatik Stadt Zürich unter sich hat. Gegen 20'000 von insgesamt 28'000 Mitarbeitenden der Stadt Zürich würden wegen der Pandemie derzeit zu Hause arbeiten. Auch städtische Dienstleistungen fänden zunehmend digital statt: Rund 100'000 Kunden hätten sich bereits auf der dafür geschaffenen Plattform registriert. Doch als es zur Fragerunde ging, stürzte die Videokonferenz auf dem Bildschirm des Schreibenden ab – und liess sich auch nicht wieder aufstarten.

Also auf zum persönlichen Treffen mit dem Stadtrat für ein paar Fragen. Vor allem eine Frage beschäftigt in diesem Zusammenhang derzeit viele: Wie soll es mit dem Zu-Hause-Arbeiten weitergehen, wenn die Pandemie irgendwann einmal abflaut? Leupi:

«Homeoffice soll auch in Zukunft erleichtert werden. Nicht als Zwang, sondern freiwillig.»

Er gehe davon aus, dass der Zürcher Stadtrat im Sommer einen entsprechenden Beschluss erlasse. Leupi rechnet damit, dass auch nach Corona der Anteil von im Homeoffice arbeitenden städtischen Angestellten deutlich steigen werde, wie er weiter gegenüber dieser Zeitung sagte.

Daniel Leupi, Zürcher Stadtrat. Bild: Matthias Scharrer

Vor Corona sei der Homeoffice-Anteil bei der Stadt unter zehn Prozent gelegen. Das solle sich auch in der Zeit nach der Pandemie ändern. «Ich erhoffe mir, dass die Quote um 10 bis 20 Prozent steigt», so der Finanzvorstand weiter. «Es gibt viele Vorteile für die Arbeitnehmenden und die Arbeitgeber.»

Leupi zählte die Vorteile für die Angestellten auf: Mehr Flexibilität, keine Wegzeiten und damit auch kein Pendlerverkehr, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung, tiefere Verpflegungskosten. Und für die Arbeitgebenden? «Die Mitarbeiter sind zufriedener. Es ist ein Bedürfnis für viele Mitarbeitende, mehr Homeoffice zu machen. Das soll ermöglicht werden.»

Angst, dass mit dem Homeoffice vermehrt Schlendrian aufkommt, hat der oberste Personalverantwortliche der Stadt Zürich nicht:

«Ich erhalte viele Meldungen, dass die Leute zu Hause effizienter arbeiten können, da sie weniger abgelenkt sind.»

Natürlich gebe es auch solche, bei denen es genau umgekehrt sei. «Es ist Aufgabe der Führungskräfte, das im Team mit ihren Leuten zu besprechen.» Wer lieber im Büro arbeite, solle das auch in Zukunft tun können. Für alle anderen hier noch ein paar Tipps fürs Homeoffice von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz:

Sieben Tipps fürs Homeoffice Definieren Sie im Team Kommunikationskanäle, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden.

Bleiben Sie auch informell mit den Arbeitskollegen in Kontakt, ähnlich wie im Büro, etwa mit einem «Hallo» oder «En Guete» – nur halt per Telefon oder Videobegegnung.

Machen Sie regelmässig kurze Pausen – und achten Sie darauf, zwischendurch aufzustehen und sich zu bewegen.

Klären Sie zu Hause, wann Sie verfügbar sind oder eben nicht. Trennen Sie Freizeit und Arbeit klar voneinander.

Richten Sie zu Hause einen fixen Arbeitsplatz ein. Das hilft bei der Trennung von Arbeit und Freizeit.

Holen Sie sich bei technischen Problemen Unterstützung.

Beginnen Sie den Tag mit der gewöhnlichen Routine, zum Beispiel frühstücken, anziehen, Zeitung lesen.