Arbeitsunfälle Zwei schwerverletzte Waldarbeiter in Dorf und in Zumikon Zwei Waldarbeiter sind am Mittwoch und Donnerstag in Zumikon und in Dorf verunfallt. Sie zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. 30.12.2022, 09.22 Uhr

Unfallaufnahme in einem Waldstück: Zwei Männer wurden bei Waldarbeiten verletzt. Kapo Zürich

Der Unfall in Dorf ereignete sich bei Waldarbeiten am Mittwoch kurz vor 17.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die Rettungskräfte bargen den 27-jährigen Schwerverletzten aus dem anspruchsvollen Gelände.

Der zweite Waldarbeiter, ein 26-jähriger Mann, verunfallte am Donnerstagmittag kurz nach 11.30 Uhr bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück in Zumikon. Auch er wurde schwer verletzt. Die Ursachen beider Arbeitsunfälle sind noch unklar. (sda)