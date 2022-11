Zahl der Arbeitslosen im Kanton Zürich sinkt erneut

Raissa Zhunke Sie gründete das Swiss Orchestra for Ukraine – bald ist Premiere

Die Pianistin Raissa Zhunke stammt aus der Ukraine und lebt seit Jahren in Zürich. Um vor dem Ukraine-Krieg geflohenen Musikerinnen und Musikern Auftritte zu ermöglichen, hat sie das Swiss Orchestra for Ukraine gegründet. Am 3. Dezember ist Premiere.