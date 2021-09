Aufschwung auf dem Zürcher Arbeitsmarkt

Arbeitsmarkt Optimismus in den Zürcher Wirtschaftsbranchen - Arbeitsmarkt auf Erholungskurs Im August ist die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich weiter gesunken. Ausser der Banken rechnen alle Branchen mit einer weiteren Erhöhung der Beschäftigungszahlen. Insbesondere das gebeutelte Gastgewerbe vermeldet wieder mehr offene Stellen. 07.09.2021, 11.28 Uhr

Trotz des Aufwärtstrends liegt die Arbeitslosenquote insgesamt noch bei 2,7 Prozent - im Gastrobereich sogar 6,3 Prozent. (Symbolbild) Imageteam / 10923590,fotolia

Der Arbeitsmarkt befindet sich auf Erholungskurs: Im August ist die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gesunken. Seit einem halben Jahr verbessert sich die Lage kontinuierlich, wie die Volkswirtschaftsdirektion am Dienstag mitteilte.

Ende August waren 22'815 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren des Kantons Zürich als arbeitslos gemeldet. Das waren 884 weniger als im Vormonat.

«Ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit ist für diese Jahreszeit eher ungewöhnlich und ist auf die gute konjunkturelle Lage zurückzuführen», heisst es in der Mitteilung.

Quote klar über Vor-Corona-Niveau

Trotz des Rückganges in den vergangenen Monaten, liegt die Quote von 2,7 Prozent klar über dem Niveau vor der Pandemie. Im August 2019 lag die Arbeitslosenquote in Zürich noch bei 2,0 Prozent, im ersten Coronajahr 2020 betrug sie im August 3,2 Prozent.

Den stärksten Rückgang verzeichnete im August das arg gebeutelte Gastgewerbe. 282 Personen waren hier weniger als arbeitslos gemeldet als im Juli. Im vergangenen Monat seien wieder mehr Stellen für Köche und Service-Kräfte gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote im Gastrobereich ist nach wie vor hoch - jedoch ist diese von ihrem Höchststand im Februar 2021 mit 11,8 Prozent auf 6,3 Prozent gesunken.

Die Ausnahme der Bankenbranche

Die Zürcher Unternehmen blicken weiterhin positiv in die Zukunft. Bei der Geschäftslage zeigen sie sich gemäss Mitteilung aber «etwas weniger euphorisch als im Vormonat».

Mit Ausnahme der Banken rechnen alle Branchen damit, die Zahl ihrer Beschäftigten weiter zu erhöhen. Besonders in der Industrie sind die Beschäftigungserwartungen nochmals deutlich gestiegen.

Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit rechnet damit, dass sich der Erholungskurs des Zürcher Arbeitsmarktes noch etwas fortsetzen dürfte. Es geht aber davon aus, dass dieses mit dem nahenden Herbst und der saisonalen Abkühlung im Bau und Gastgewerbe allmählich abflachen wird. «Wie stark sich dieser Effekt auf die gesamte Arbeitslosigkeit auswirken wird, hängt nicht zuletzt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.» (sda / ld.)