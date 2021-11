Kanton Zürich: Arbeitslosigkeit sinkt im Herbst weiter

Arbeitsmarkt Ein «goldener Herbst»: Arbeitslosigkeit sinkt im Kanton Zürich weiter Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich ist im Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent gesunken. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (Awa) spricht von einem «goldenen Herbst» – profitiert haben vor allem der Detailhandel und die Jungen. 08.11.2021, 11.16 Uhr

Der Rückgang im Oktober übertraf die Erwartungen: 889 Personen weniger waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Ende Oktober waren 20'493 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren gemeldet, wie das Awa am Montag mitteilte. Das waren 889 weniger als im Vormonat. Mit dem Rückgang zum achten Mal in Folge lag die Arbeitslosenquote im Oktober nur noch um 0,4 Prozentpunkte über dem Wert von vor einem Jahr, also vor Ausbruch der Coronakrise.