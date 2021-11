Annika Schiller Gründerin des Hellozurich Shops:«Ich habe mich in Zürich verliebt» Nach elf Jahren als forensische Toxikologin in Zürich hat Annika Schiller soeben den Hellozurich Shop eröffnet. Nun handelt sie mit lokalen und regionalen Substanzen wie Gin, Socken, Bier und Schokolade. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 03.11.2021, 12.38 Uhr

Wer Produkte aus Zürich und Umgebung sucht, ist in Annika Schillers neuem Hellozurich Shop an der richtigen Adresse. Matthias Scharrer

Körperflüssigkeiten und Muskeln von Toten waren jahrelang Annika Schillers Metier. Genauer gesagt: Gutachten über Fremdsubstanzen in Leichen, bei denen der Verdacht bestand, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben waren. Schiller war nach dem Pharmaziestudium für ein Praktikum am Rechtsmedizinischen Institut aus Deutschland nach Zürich gezogen. Die Limmatstadt am See gefiel ihr. Und so ergriff sie nach dem Praktikum gerne die Chance, als forensische Toxikologin dort weiterzuarbeiten. «Zürich ist einfach eine wunderschöne Stadt, in die ich mich sofort verliebt habe», sagt die gebürtige Bremerin elf Jahre später. Ihre Liebe hat sie nun zum Beruf gemacht.

Die heute 36-Jährige hat inzwischen mit Christian Schiller, dem Macher des Onlinemagazins «Hellozurich», eine Familie gegründet – und das Metier gewechselt: Letzten Samstag eröffnete sie am Neumarkt 24 inmitten der Altstadt den Hellozurich Shop. Wer Produkte aus Zürich und Umgebung sucht, ist hier an der richtigen Adresse: Das Angebot reicht von traditionellem Tirggel-Gebäck über Zürcher Whisky, Wein und Gin bis hin zu Kürbis-Chips aus dem Zürcher Oberland, Bier aus Schlieren, Winterthur, Wallisellen und Zürich sowie Gewürzen. Auch in Zürich designte Socken, Tücher und Schmuckstücke sind zu haben, um nur einige Beispiele zu nennen.

Neben den Produkten stehen die Geschichten ihrer Hersteller

Im Obergeschoss des Shops laden zwei Sessel zum Lesen ein. Denn hinter jedem Produkt verbirgt sich eine Geschichte. Im «Hellozurich»-Magazin sind die meisten dieser Geschichten nachzulesen, Kurzfassungen davon stehen ausgedruckt in den Ladenregalen neben den Produkten. Auch Bücher aus Zürich sollen zum Angebot kommen; doch vorerst liegt lediglich der Comic über den legendären «Sprayer von Zürich» Harald Naegeli auf. «Die Bücherecke ist noch im Aufbau», sagt Annika Schiller.

Der Übergang von der forensischen Toxikologin zur Ladengründerin bahnte sich während des Mutterschaftsurlaubs nach der Geburt ihres zweiten Kindes an.

«Ich fand es schon immer spannend, lokal einzukaufen und die Geschichten der Produzenten zu kennen»,

sagt Schiller. «Und ich vermisste es, kreativ sein zu können.» Zudem sei im Laufe der Coronazeit das Bedürfnis gewachsen, wieder vermehrt Leute zu treffen. So folgte auf den bereits vor einem Jahr gegründeten Onlineshop Hellozurich nun der Shop in der Zürcher Altstadt, als ein geeignetes Ladenlokal frei wurde.

Ein Tirggel-Event ist in Planung

Der Laden soll künftig auch für Events genutzt werden: So ist für die Vorweihnachtszeit ein Tirggel-Anlass in Planung, an dem neben dem Zürcher Traditionsgebäck auch Tirggel-Schnaps verköstigt wird, angereichert mit den dazugehörigen Geschichten von und mit den Produzenten. Zudem plant Schiller eine Neuauflage des Gin-Events, den Hellozurich im Rahmen des Zürcher Food Festivals durchführte. Diesmal solle er im eigenen Laden stattfinden.

Läden mit lokalen und regionalen Produkten liegen im Trend, das zeigt sich schon beim Spaziergang zum Hellozurich Shop durchs Zürcher Niederdorf: Vorbei geht's am Swiss Shop, durch dessen Schaufenster Schweizer Uhren ins Auge stechen. Ein paar Schritte weiter folgt Berg und Tal, ein Slow-Food-Laden, der auch mit Produkten «Made in Zürich» wirbt. Und jenseits der Limmat findet sich an der Uraniastrasse 1 das Traditionsgeschäft Schweizer Heimatwerk, das sich seit den 1930er-Jahren für den Erhalt einheimischer Manufakturen und Ateliers einsetzt.

Für Hersteller gibt's bereits eine Warteliste

Annika Schiller weiss um die Konkurrenz – und um das Spezielle an ihrem Laden: «Wir nehmen nicht einfach nur die Produkte, wir porträtieren auch ihre Hersteller.» Es gebe bereits eine Warteliste von Herstellerinnen und Herstellern, die auch daran interessiert seien. Doch Schiller sagt: «Ich möchte den Laden nicht überladen.» Man solle sich als Kundin oder Kunde Zeit nehmen können, um die einzelnen Produkte und ihre Geschichten kennen zu lernen.

Schillers eigene Geschichte ist mittlerweile trotz ihrer norddeutschen Wurzeln ebenfalls eine zürcherische: «Zürich ist meine Heimatstadt, die Stadt, in der meine Kinder gross werden», sagt sie. Und fügt an: «Dass ich mich einbürgern lassen will, ist für mich klar. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.» Auch dass sie irgendwann wieder in die Zürcher Forensik zurückgeht, schliesst sie nicht aus.

Hellozurich Shop, Neumarkt 24, 8001 Zürich, Montag bis Freitag, 11–19.30 Uhr

Samstag, 10–17 Uhr.