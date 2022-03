Analyse Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: Die GLP wird zur Herausforderung für bisherige Zürcher Regierungsratsmitglieder Soeben sind die Zürcher Kommunalwahlen grossteils vorbei – schon rücken die kantonalen Wahlen im Februar 2023 in Reichweite. Für Spannung sorgt die momentane Siegerpartei GLP. Matthias Scharrer 29.03.2022, 16.37 Uhr

Der Zürcher Regierungsrat, wie er 2019 gewählt wurde: Jacqueline Fehr (SP), Martin Neukom (Grüne), Natalie Rickli (SVP), Mario Fehr (damals SP, heute parteilos), Silvia Steiner (CVP, heute die Mitte), Ernst Stocker (SVP) und Carmen Walker Späh (FDP). Keystone

Die Wahlen in den Zürcher Städten vom vergangenen Wochenende und vom Februar zeigen einen Trend: Die ökologischen Parteien und die Mitte legen zu, die grossen Polparteien SP und SVP verlieren. Bei der SP sind es vor allem Parlamentssitze, die verloren gehen. Bei der SVP auch Regierungssitze. So ist die SVP in Uster, Wädenswil und Adliswil aus dem Stadtrat geflogen; auch in Dübendorf, Wetzikon und Bülach verlor sie je einen Stadtratssitz. Gewinner sind in erster Linie die Grünliberalen, die Mitte und die Grünen, während die FDP mehr oder weniger stagniert.