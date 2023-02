Analyse Ein zwiespältiges Wahlresultat Das Zürcher Stimmvolk hat alle bisherigen Regierungsratsmitglieder wiedergewählt. Im Kantonsrat gibt es eine hauchdünne Mehrheit für die Klimaallianz aus SP, Grünen, GLP, EVP und AL. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 12.02.2023, 20.09 Uhr

Die Regierungsrats-Wahlsieger: Mario Fehr (parteilos), Silvia Steiner (Mitte), Natalie Rickli (SVP), Carmen Walker Späh (FDP), Martin Neukom (Grüne), Jacqueline Fehr (SP) und Ernst Stocker (SVP). Ennio Leanza

Der Kanton Zürich hat Stabilität gewählt – zumindest im Regierungsrat: Alle bisherigen sieben Regierungsratsmitglieder haben die Wiederwahl geschafft. Nicht einmal Silvia Steiner, die in Umfragen vor der Wahl als Wackelkandidatin erschien, musste am Wahlsonntag bibbern: Ihre Wiederwahl war schon nach der ersten Hochrechnung sicher. Der Regierungsrat setzt sich damit weiterhin aus Mario Fehr (parteilos), Natalie Rickli, Ernst Stocker (beide SVP), Martin Neukom (Grüne), Jacqueline Fehr (SP), Silvia Steiner (Mitte) und Carmen Walker Späh (FDP) zusammen.

Das Wahlresultat zeigt: In unsicheren Zeiten setzt das Stimmvolk auf erfahrene Kräfte. Experimente will es da lieber nicht eingehen. Und unsichere Zeiten sind es, die wir erleben: Erst die Coronapandemie, dann der Krieg in der Ukraine, Flüchtlingsströme und Sorgen um die Energieversorgung bilden den Hintergrund dieser Wahlen.

Die Mitte erstarkt, die Grünen schwächeln

Bei den Kantonsratswahlen führte diese Stimmungslage vor allem zum Erstarken der Mitte: Sie gewann drei Sitze hinzu – gleich viele, wie die Grünen verloren. Ansonsten ergaben sich nur geringfügige Verschiebungen: SVP, SP und GLP legten jeweils um einen Parlamentssitz zu, während EVP, AL und EDU je einen verloren und die FDP stagnierte.

Unter dem Strich ergibt dies im 180-köpfigen Parlament eine hauchdünne Mehrheit von 91 Sitzen für die Klimaallianz aus SP, GLP, Grünen, AL und EVP. Die Klimaallianz ist somit im Vergleich zum Wahlergebnis von 2019 leicht geschwächt.

Ohne Kompromisse droht Stagnation

Für die nächsten vier Jahre bedeutet dies: Die Machtverhältnisse im Parlament werden weniger vorhersehbar. Es herrscht nahezu eine Pattsituation. Damit drohen Zufallsmehrheiten. Paradox: Der Wunsch nach Stabilität hat im Parlament eine unstabile Situation hervorgebracht.

Wobei dies in erster Linie für klimapolitische Fragen gilt. In der Finanz- und Steuerpolitik gibt es weiterhin eine bürgerliche Mehrheit. Denn bei diesen Themen stimmt die GLP oft zusammen mit der bürgerlichen Ratsseite.

Hauptfolge der Pattsituation: Wer Mehrheiten im Parlament auf sicher haben will, muss Verbündete über die etablierten Lager hinaus finden. Das war schon in den letzten vier Jahren so, als die Klimaallianz etwa beim Energiegesetz die FDP und die Mitte mit einbinden konnte. In den kommenden vier Jahren wird es noch mehr darauf ankommen, tragfähige Kompromisse auszuhandeln. Ansonsten droht Stagnation.

Klimakrise, Digitalisierung und Zuwanderung

Und Stagnation kann sich der Kanton Zürich nicht leisten. Die Klimakrise zählt weiterhin zu den grössten Herausforderungen der Gegenwart, ebenso die Digitalisierung.

Auch zur Bewältigung der anhaltenden Zuwanderung braucht es innovative Lösungen – zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Gleichzeitig ist der Forschungsstandort Zürich auf internationale Zusammenarbeit angewiesen.

Zwar ist der Kanton Zürich alles in allem gut aufgestellt, wie Regierungspräsident Ernst Stocker (SVP) am Wahlabend im Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» zu Recht festhielt. Doch die Herausforderungen der Zukunft sind zu gross, um sich auf dem Erreichten auszuruhen.

Limmattal: Keine grossen Veränderungen

Was die Vertretung des Bezirks Dietikon im Kantonsrat betrifft, brachten die Wahlen keine grossen Veränderungen: Von den elf bisherigen Limmattaler Kantonsratsmitgliedern traten zehn wieder an und schafften die Wiederwahl. Einzig Diego Bonato (SVP, Aesch) stellte sich nicht mehr zur Wahl. Er wird durch seinen Parteikollegen Roger Schmidinger (SVP, Urdorf) ersetzt.

