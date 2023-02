Analyse Der Koch-Komplex ist vielschichtig – und wer randaliert, hat nichts kapiert Im Nachgang zur Räumung des zehn Jahre lang besetzten Koch-Areals in Zürich kam es am Samstagabend zu einer Randale. Es folgten Rücktrittsforderungen an die Adresse von Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne). Doch es geht um mehr. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.02.2023, 18.05 Uhr

Die Abbrucharbeiten auf dem Koch-Areal sind angelaufen. Keystone

Nach der Demo gegen die Räumung des zehn Jahre lang besetzten Koch-Areals in Zürich am vergangenen Samstagabend sprach ich mit einer jungen Demonstrantin. Die Jugendliche war schwarz gekleidet, wie es im Demoaufruf empfohlen gewesen sei. Leicht irritiert fragte ich: «Gibt's jetzt schon Kleiderordnungen für Demos?» Das sei, damit man nicht so aus der Menge heraussteche, sagte sie. Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren an der Demo dabei.

«Wofür habt Ihr eigentlich demonstriert?», fragte ich weiter. Für günstigen Wohnraum, entgegnete sie. Doch als dann ein Steinwurf eine Tramscheibe zerstörte, sei sie gegangen und habe sich geärgert. Nun werde die linke Demo in den Medien wohl wieder auf gewaltsame Ausschreitungen reduziert, meinte sie. Dann setzte sie ihren Samstagabend-Ausgang in der Zentralwäscherei fort, einer von der Stadt Zürich mitlancierten kulturellen Zwischennutzung unweit der Hardbrücke.

Rund 1000 Menschen demonstrierten am Samstagabend gegen die Räumung des Koch-Areals – am Schluss gab's Randale. Keystone

Sachschäden, aber keine Verletzten

Tags darauf zog die Stadtpolizei Zürich Bilanz über die Koch-Areal-Demo: In zahlreichen Läden und Gewerbebetrieben gingen Scheiben zu Bruch. Sprayereien mit Sprüchen prangten an Hauswänden. Autos und Infrastruktur der Verkehrsbetriebe Zürich wurden beschädigt, Container in Brand gesetzt. Teils vermummte Personen hätten Einsatzkräfte der Stadtpolizei angegriffen. Vier Personen seien festgenommen worden.

Es folgte die in solchen Fällen übliche politische Debatte: Die SVP forderte den Rücktritt von Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) und mehr Polizei. FDP-Stadtparteipräsident Përparim Avdili, der in der Nachbarschaft des Koch-Areals wohnt, sagte: «Wir haben das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.»

Rykart erklärte gegenüber der NZZ: «Ich bin sehr froh, dass es am Samstag keine verletzten Personen gab.» Die Sicherheit der Bevölkerung und der im Einsatz stehenden Polizeikräfte habe oberste Priorität.

Rykart weist Vorwürfe zurück

Dennoch stellt sich die Frage, warum die Polizei es nicht schaffte, Ausschreitungen zu verhindern. So ganz überraschend kamen diese ja nicht. Schon öfters hatten aus der anonymen Masse des schwarzen Blocks heraus Krawallmacher oder -macherinnen in Zürich ihr Unwesen getrieben. An den 1.-Mai-Kundgebungen der letzten Jahre gelang es der Polizei zumeist, dies zu unterbinden.

Warum gelang es nicht bei der ebenso absehbaren Demo gegen das Ende einer der grössten Hausbesetzungen der Zürcher Geschichte? Fehlte es der Polizei tatsächlich nur an Personal, wie eine Polizeisprecherin gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte? Oder fehlte es im rot-grün dominierten Zürcher Stadtrat auch am politischen Willen, um gegen die durchaus denkbare Randale an der Demonstration für günstigen Wohnraum und kulturelle Freiräume vorzugehen?

Rykart wies diesen Vorwurf zurück: «Für oder gegen welches Anliegen Menschen demonstrieren, darf keinen Einfluss auf das Vorgehen der Stadtpolizei haben», sagte sie der NZZ.

Nun entsteht weitaus mehr günstiger Wohnraum

Womit wir bei der nächsten Schicht des vielschichtigen Koch-Komplexes wären: dem Kampf um günstigen Wohnraum und um kulturelle Freiräume. Damit verschaffte sich die Besetzerszene im linksgrünen Zürich über die letzten Jahrzehnte einigen Rückhalt, der über die Szene im engeren Sinn hinausgeht.

Tatsächlich ist der zunehmende Mangel an bezahlbarem Wohnraum eines der grössten Probleme der Stadt. Auch an kulturellen Freiräumen gerade für Jugendliche mit wenig Geld fehlt es chronisch. Nur: Auf dem Koch-Areal sollen nun 360 preisgünstige Wohnungen für rund 900 Personen entstehen. Zu diesem Zweck hat die Stadt Zürich Ende 2013 das kurz zuvor besetzte Areal der Grossbank UBS für 70 Millionen Franken abgekauft.

Jetzt investieren die Genossenschaften ABZ und Kraftwerk 1 auf dem Areal an der Grenze zwischen den Quartieren Altstetten und Albisrieden in den gemeinnützigen Wohnungsbau. Zudem sind ein Gewerbehaus und ein Quartierpark geplant. Und die denkmalgeschützte Kohlehalle bleibt als Freiraum erhalten, der auch kulturellen Aktivitäten dienen soll.

So soll das Koch-Areal künftig aussehen. Janine Wiget/zvg

Hausbesetzer ebneten schon öfter den Weg

Diese Pläne hat das Stadtzürcher Stimmvolk mit über 70 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. Günstigen Wohnraum erhalten dadurch weitaus mehr Menschen als die 100 bis 150 Besetzerinnen und Besetzer, die in den letzten zehn Jahren auf dem Koch-Areal lebten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hausbesetzer den Weg für gemeinnützigen Wohnungsbau ebnen. In den 1980er- und 1990er-Jahren führte dies etwa zur Gründung der Genossenschaft Dreieck im Zürcher Kreis 4. Auch die 2007 gegründete Genossenschaft Kalkbreite folgte auf eine Hausbesetzung.

Dies zeigt: Hausbesetzungen können durchaus Entwicklungen mit in Gang bringen, von denen die Allgemeinheit profitiert. Die Politik des Zürcher Stadtrats, sie zu dulden, bis baureife Nachfolgeprojekte vorliegen, ist daher nicht verkehrt. Aber wenn es dann so weit ist, muss der Abschied von Besetzungen gewaltfrei vonstattengehen. Vor allem, wenn das Nachfolgeprojekt vom Stimmvolk derart klar legitimiert ist.

Eine Abschiedsdemo für einen Ort, der zehn Jahre lang ein kultureller Begegnungsort auch für Leute mit wenig Geld war, mag als Ritual sinnvoll sein. Wer sie aber für Randale missbraucht, hat nicht kapiert, worauf es letztlich ankommt.

Auf dem besetzen Koch-Areal in Zürich Albisrieden wird aufgeräumt, am 15. Februar 2023. Sven Hoti

