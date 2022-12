Zürich: Polizei beendet Hausbesetzung auf dem Juch-Areal

Zürich Zürcher Polizei beendet Hausbesetzung auf dem Juch-Areal Am Mittwochvormittag besetzten mehrere Personen das Juch-Areal in Zürich. Es ist nicht das erste Mal, dass das Gelände, auf dem die Stadt Zürich einen Recyclinghof plant, besetzt wurde. 14.12.2022, 17.10 Uhr

Die ehemaligen Gastarbeiter-Baracken neben dem Eishockeystadion sind erneut besetzt worden. Im Bild das Juch-Areal bei der letzten Besetzung im Mai 2020. Ennio Leanza / Keystone

Die Stadtpolizei Zürich hat am Mittwochvormittag eine Hausbesetzung in Altstetten beendet. 22 Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer hatten das Juch-Areal, gleich neben dem neuen Eishockey-Stadion, in Beschlag genommen.