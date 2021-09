Albisgüetli Chilbi-Betreiber: «Wir sind froh um jeden Rappen» Statt Knabenschiessen-Gedränge gibt es viel Platz im Lunapark light, der noch bis am 13. September im Zürcher Albisgüetli stattfindet. Die Chilbi-Betreiber kämpfen um ihre berufliche Existenz im zweiten Coronajahr. Matthias Scharrer 09.09.2021, 10.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chilbi auf dem Albisgüetli: Das traditionelle Knabenschiessen ist wegen Corona 2021 abgesagt, die Chilbi findet als Lunapark light statt. Matthias Scharrer

Es ist Chilbi-Zeit, doch viele Jahrmärkte finden nicht statt in diesem zweiten Pandemiejahr. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Lunapark Light im Zürcher Albisgüetli. Wo sich sonst während des Knabenschiessens Tausende drängen, gibt es jetzt viel Platz für die Besucherinnen und Besucher, vor allem wochentags. Schlangestehen vor den Bahnen? Fehlanzeige. Ein ohrenbetäubendes Musikdurcheinander, das aus Dutzenden Hochleistungsboxen wummert? Auch nicht. Man kann sich unterhalten, ohne zu schreien. Das Angebot beschränkt sich auf zehn Bahnen, vom Riesenrad über das Kopfübermaximum für Wagemutige bis zum Kinderkarussell; ergänzend dazu bieten diverse Stände die üblichen Leckereien und Magenfüller.

Was für die Chilbi-Gänger entspannend ist, bedeutet für die Chilbi-Betreiber Existenzkampf. «Wir sind froh um jeden Rappen», sagt Alexandra Rodrigues, die mit ihrer Schwiegermutter, dem Schwiegervater und ihrem Freund ein Kinderkarussell betreibt. «Wir haben zwar Corona-Hilfsgelder beantragt, aber leider nichts bekommen.»

Sie seien froh, endlich wieder mal das Karussell betreiben zu können: «Letztes Jahr lief fast nichts», sagt die 21-Jährige. «Dieses Jahr sind wir etwas besser unterwegs.» Doch die Umsätze seien immer noch weitaus tiefer als sonst. «Man darf die Hoffnung nicht aufgeben», fügt sie an, ehe sie sich wieder der Arbeit am Karussell zuwendet. Immerhin ist am Nachmittag eine Kinderkrippe gekommen, die die kreisenden Töffs und Wägelchen mal weitgehend füllt.

Der Andrang auf die Bahnen hält sich in Grenzen. Matthias Scharrer

Nebenan hat Susanne Künzler ihren Spielwaren- und Ballonstand. Sie ist seit über 30 Jahren am Knabenschiessen dabei. Künzler hat das Geschäft von ihrem Vater übernommen. «Es ist schlimm, mir fehlt die Arbeit», sagt sie. «Ich habe kein Einkommen.» Sie lebe derzeit von staatlichen Erwerbsersatzbeiträgen.

Ausser dem Lunapark Albisgüetli habe sie jetzt noch die Basler Herbstmesse in Aussicht. «Alles andere ist abgesagt.» Künzler hofft, dass sie ihren Stand im Winter wie geplant am Weihnachtsmarkt an der Zürcher Bahnhofstrasse aufstellen kann.

Dann macht sie ihrem Unmut Luft: «An einem Fussballmatch dürfen 15'000 Leute zwei Stunden nebeneinander sitzen», sagt sie. Doch an den Chilbis, wo sich die Leute unter freiem Himmel bewegen, gebe es immer noch strenge Einschränkungen wegen Corona.

Am Wochenende maximal 1000 Personen – getestet, geimpft oder genesen

Wochentags dürfen jetzt täglich 500 Personen auf den Lunapark light im Albisgüetli, am Wochenende sind es maximal 1000; und ab 500 Leuten gilt die 3-G-Strategie, wie Chilbi-Organisator Peter Howald erklärt. Dann darf von den über 16-Jährigen nur aufs Chilbi-Areal, wer geimpft, negativ getestet oder von Corona genesen ist.

Peter Howald, Präsident des Schaustellerverbands Schweiz, hat den Lunapark light im Albisgüetli organisiert.

Matthias Scharrer

Howald ist Präsident des Schaustellerverbands Schweiz. Schon letztes Jahr organisierte er eine pandemiebedingt verkleinerte Chilbi auf dem Albisgüetli. Für die Kontrolle der Coronazertifikate hat er nun eigens Sicherheitspersonal angestellt – und am Chilbi-Eingang Absperrgitter platziert. Eine Apotheke hat zudem ein Testzelt aufgestellt, in dem sich Besuchende vor dem Einlass gratis auf Corona testen lassen können.

Bislang wurden rund 400 Coronatests beim Chilbi-Areal durchgeführt

«Es ist bis jetzt relativ gut gelaufen. Am Wochenende haben wir rund 400 Tests gemacht», sagt Howald. «Das ging problemlos.» Einige Chilbi-Gänger seien jedoch auch schimpfend umgekehrt, als sie die Absperrgitter sahen. Aus Sorge um solche negativen Reaktionen habe er im Vorfeld auch die Idee verworfen, einen Impfbus aufzustellen. «Ich bin kein Impfgegner, aber ich will keinen Ärger», erklärt der Chilbi-Betreiber.

Absperrgitter beim Eingang zur Chilbi. Matthias Scharrer

Er sieht die Corona-Auflagen, unter denen die Chilbi in Zürich stattfinden darf, durchaus auch kritisch, zumal der Kanton Aargau weniger streng sei. «Wenn es Vorschrift ist, muss man es einhalten», sagt Howald. Doch das Gedränge an der Seepromenade, auf Märkten oder in Einkaufszentren sei ähnlich wie normalerweise an einer Chilbi – ohne dass deshalb Einlasskontrollen und Absperrgitter verlangt würden.

Die Auflagen hätten ihn rund 10'000 Franken zusätzlich gekostet. Zwar müsse er wegen der Pandemie wie schon im letzten Jahr keine Platzgebühren bezahlen, doch ein Defizit von mehreren tausend Franken wolle er nicht nochmals einfahren.

An der Chilbi geht es auch gruslig zu und her. Matthias Scharrer

Der Publikumsandrang auf dem Lunapark light im Albisgüetli, der letzten Freitag begann, hielt sich bisher in Grenzen, sagt Howald:

«Es war recht. Aber bei dem schönen Wetter hätten wir mehr erwartet.»

Am Freitag seien maximal 380 Leute gleichzeitig auf dem Areal gewesen; am Wochenende lagen die Spitzenwerte bei 600 bis 800 Personen, gezählt von Geräten am Eingang. Fazit des Schaustellerverbandspräsidenten: «Wir müssen zufrieden sein. Jeder Franken hilft, die Fixkosten zu decken.»

Der Lunapark light im Zürcher Albisgüetli dauert noch bis 13. September und ist täglich ab 13 Uhr geöffnet.