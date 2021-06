Aktivisten Behörden erschweren Herrn und Frau Künzis Aktionen gegen Scientology Yolanda Sandoval Künzi und Beat Künzi gehen seit zwei Jahren gegen Scientology auf die Strasse. Sie nennen es Aufklärung. Scientology wehrt sich – mit Erfolg: Jetzt verlangt auch die Stadt Winterthur eine gebührenpflichtige Bewilligung für Künzis Aktionen. Matthias Scharrer 08.06.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yolanda Sandoval Künzi protestiert in der Winterthurer Altstadt gegen Scientology. zvg

Eigentlich wären Yolanda Sandoval Künzi und ihr Mann Beat Künzi gerne wieder auf die Strasse gegangen, am Dienstag in Winterthur. Die Scientology-Kirche hatte in der Altstadt einmal mehr eine Standaktion geplant. Künzis postieren sich seit zwei Jahren immer wieder in der Nähe von Scientology-Ständen – um Aufklärung zu betreiben, wie Sandoval Künzi sagt. Sie hätten eines ihrer selbstgemachten Schilder in die Luft gehalten, mit denen sie vor der «Scientology-Sekte» warnen. Hätten mit gebührendem Abstand Passanten angesprochen, die zuvor am Scientology-Stand waren. Um ihnen zu sagen, mit wem sie es da zu tun hatten. Denn nicht immer trete die Scientology-Kirche unter ihrem eigenen Namen auf.

Doch diesmal zogen es Künzis vor, zu Hause im Baselbiet zu bleiben. Der Grund: Die Stadtpolizei Winterthur hatte ihnen mitgeteilt, dass sie von nun an eine gebührenpflichtige Bewilligung für ihre Aktionen einzuholen hätten. «Aufgrund von Reklamationen und um alle Nutzenden des öffentlichen Grundes mit gleichen Ellen zu messen, werden wir Ihre Aktionen, die wohl über die gemeine Nutzung hinausgehen, analog anderen Städten unter Bewilligungspflicht stellen», heisst es im Schreiben der Winterthurer Polizei vom 3. Juni, das dieser Zeitung vorliegt. Ein Sprecher der Stadtpolizei Winterthur bestätigt den Sachverhalt.

«So können wir nicht aufklären»

Künzis könnten nun für 40 Franken pro Tag selber einen Infostand in Winterthur aufstellen. Doch das wollten sie nicht. «Eine eigene Standaktion in weitem Abstand vom Scientology-Stand bringt uns nichts, sagt Sandoval Künzi. «So können wir nicht aktiv aufklären.» Auch in anderen Schweizer Städten hätten die Behörden die Art von Aufklärung, die Künzis als freie Anti-Scientology-Aktivisten (FASA) betreiben, in letzter Zeit zunehmend mit Auflagen erschwert.

Manche, wie Zürich, Liestal und Weinfelden, gäben ihnen die Daten von Scientology-Standaktionen nicht mehr bekannt. Andere, wie St.Gallen, Olten, Wil und nun Winterthur, führten eine Bewilligungspflicht ein, verbunden mit Vorschriften zum Abstand, den sie von den Scientology-Ständen einzuhalten hätten. In St.Gallen etwa müssten sie sich 20 Meter von den Ständen entfernt halten. Gleichzeitig hätten die Behörden aber auch den Standbetreibern teils verschärfte Auflagen gemacht, sagt Sandoval Künzi. Dennoch geht sie davon aus, dass Reklamationen von Scientology zu den Einschränkungen für die FASA geführt hätten.

Darauf angesprochen, sagt Jürg Stettler, Präsident der Scientology Kirche Zürich:

«Wir und andere informieren die Polizei, wenn Künzis uns stören und belästigen.»

Es sei inakzeptabel, dass die Aktivisten jede Person, die an einem Scientology-Stand war, zu stoppen versuchten, um unter anderem falsche Informationen über Scientology zu verbreiten. «Das ist religiöser Rassismus», so Stettler. Er verweist darauf, dass auch eine Strafanzeige gegen FASA wegen Ehrverletzung hängig sei.

Trotz den zunehmenden behördlichen Auflagen für FASA-Aktionen sagt Sandoval Künzi: «Wir bleiben dran.» Die 54-jährige Naturheilpraktikerin nennt humanitäres Engagement und Zivilcourage als Beweggründe für ihr Handeln. Sie sagt:

«Die Ämter wollen nicht hinsehen. Wir wollen die Bevölkerung über Scientology informieren.»

Es handle sich um eine gefährliche Sekte, die Menschen und Familien zerstöre.

Stettler hingegen betont, dass Scientology in der Schweiz an vielen Orten als Religion anerkannt sei, etwa in Basel. Schweizweit betreue die Organisation rund 5000 Menschen, so Stettler.

Der Zürcher Stadtrat hielt letzten Sommer in seinem ablehnenden Entscheid zum FASA-Gesuch um Herausgabe der Daten von Scientology-Standaktionen fest: Die Scientology-Organisation habe zwar «mit Blick auf ihre Methoden und auf ihr systeminhärentes Manipulationspotenzial zu strafrechtlich relevanten Beanstandungen und behördlichem Einschreiten Anlass» gegeben. Dennoch handle es sich nicht um eine in der Schweiz verbotene Organisation. Seinen ablehnenden Entscheid zum FASA-Gesuch begründete der Zürcher Stadtrat so: Es gelte, Störungen der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum zu vermeiden. Ausserdem sei das Recht auf freie Meinungsäusserung zu schützen – auch für Scientology.