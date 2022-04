Tierschutzaktivisten crashen Sonntagsmesse in Zürich

Die Sonntagsmesse in der Kirche St. Anton in Hottingen wurde abrupt gestört. Wie ein Leserreporter berichtet, kam ein vermeintliches Brautpaar herein – mit toten Tieren im Arm. Mehrere Dutzend Personen waren an der Aktion beteiligt. Die Polizei brachte zwei von ihnen für weitere Abklärungen auf die Wache. (has)

03.04.2022, 16.22 Uhr