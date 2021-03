Am Samstagnachmittag kam es in Affoltern (ZH) auf dem Balkon einer Wohnung zu einem Brand. Aufgrund des starken Windes entfachte sich dieser so schnell, dass die Balkonscheibe durch die Hitze zersprang. Dadurch wurde die ganze Wohnung beschädigt.

(has) 14.03.2021, 10.35 Uhr