Bezirksgericht Affoltern verurteilt zwei Raser aus England

Affoltern am Albis Britische GT-R-Raser verurteilt – sie hatten am «Cannonrun» teilgenommen Die beiden Engländer erhielten je ein Jahr bedingt. Werner Schneiter 20.06.2022, 11.38 Uhr

Das Affoltemer Bezirksgebäude, in dem sich auch das Bezirksgericht befindet. Werner Schneiter

Zwei der drei angeklagten Briten mussten sich Ende März vor Bezirksgericht Affoltern verantworten. Sowohl der 53-Jährige als auch der 49-Jährige sind Firmen-Direktoren. Zusammen mit einem weiteren Kollegen (separates Verfahren) beteiligten sie sich am «Cannonrun», der in diesem Fall an Pfingsten 2017 in Grossbritannien gestartet und von insgesamt gegen 40 Fahrzeughaltern bestritten wurde. Monaco, das Ziel der Reise, erreichten die drei Raser nicht, weil sie auf der A4 von der Polizei gestoppt werden konnten.

Die Lenker der Nissan GT-R wollten gemäss Anklageschrift unbedingt als Gruppe zusammenbleiben. Sie missachteten zulässige Geschwindigkeiten, Abstandsvorschriften und weitere Verkehrsregeln, unter anderem durch Befahren von Sperrflächen und Spurwechsel ohne Blinken «in äusserst gravierender Weise», hält die Staatsanwaltschaft fest und spricht von hochriskanter Fahrweise. Die Rede ist von Geschwindigkeiten bis zu 188 km/h und Abständen von weniger als einer Sekunde.

Lieber am Gaspedal statt im Gefängnis

Für die Ertappten mit schweren Folgen: Rund drei Monate verbrachten die Angeklagten in Untersuchungshaft in der Schweiz – eine Massnahme, die beide hart getroffen hat, wie sie vor Bezirksgericht einräumten. «Ich habe nie verstanden, dass ich so lange ins Gefängnis musste. Mein Leben ist ruiniert», sagte der eine unter Tränen. Der andere klagte über verlorene Geschäftsaufträge, von Schlaf- und psychischen Problemen.

Mit ihren Argumenten hatten sie angesichts der Videoaufnahmen einen schweren Stand vor Gericht. Sie versuchten, die Schwere ihrer Vergehen zu relativieren – auch mit der Frage, weshalb sie von der Polizei fast eine halbe Stunde verfolgt wurden, ohne gestoppt zu werden. Im Weiteren sei das Verkehrsaufkommen nicht gross gewesen, man habe niemanden in Gefahr gebracht und sei sicher unterwegs gewesen. Funk­kontakt, um als Gruppe zusammenzubleiben, habe es nicht gegeben. Der Staatsanwalt sprach von Risikobereitschaft und sieht in den Vergehen vorsätzliches Handeln, derweil die Verteidigung die Nichtberücksichtigung von «diversen Sicherheitsabzügen» monierten.

Einer der Angeklagten sprach von einem Schaden in der Höhe von 11’000 Pfund, der angeblich durch die Überbelastung des Autos im Rahmen eines Tests durch die Behörden in Dübendorf entstanden sein soll, weshalb ihm die Kosten nach den Worten seines Anwalts zu ersetzen sind. Laut Gericht muss das auf dem Zivilweg eingefordert werden.

Die Verteidiger stellten zudem drei Gutachten des Forensischen Instituts infrage, deren Unverwertbarkeit sogar von der Staatsanwaltschaft bestätigt worden sei. Der Staatsanwalt forderte ein achtragsgutachten mit weiteren Details.

Ein Verteidiger forderte einen Freispruch

Der eine Verteidiger forderte eine bedingte Geldstrafe von höchstens zehn Tagessätzen zu 30 Franken. Zudem wollte er mehrere zehntausend Franken Entschädigung und Genugtuung für seinen Mandanten.

Für den anderen Beschuldigten verlangte der Verteidiger einen Freispruch sowie ebenfalls mehrere zehntausend Franken Entschädigungszahlungen.

Seit dem 12. Mai liegen nun die Urteile des Bezirksgerichts Affoltern vor: Die beiden Raser erhalten je zwölf Monate Gefängnis auf Bewährung – drei weniger als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Dies bei einer Probezeit von je zwei Jahren. Verurteilt wurden sie wegen qualifiziert grober Verletzung von Verkehrsregeln. Je 89 Tage sind durch Untersuchungshaft bereits abgesessen. Für beide Verurteilte verbleiben Kosten von je knapp 20'000 Franken. Die Kosten der beiden Verteidiger von gesamthaft fast 90'000 Franken gehen zulasten der Staatskasse.

Die beiden Verteidiger sagten auf Anfrage noch nicht, ob sie gegen die Urteile Berufung beim Obergericht einlegen werden. Man tendiere aber eher zu einer Berufung, sagte einer der Verteidiger.

