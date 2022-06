Affoltern Altes Billett-Wägelchen erhält neue Heimat: «Die Idee ist, diesen Wagen wieder in den Originalzustand zu versetzen» Einst verkauften die VBZ Billette in Verkaufswägelchen. Ein letztes Exemplar wird in nun restauriert und kommt danach ins Tram-Museum. Stefan Schneiter Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Affoltern wird der VBZ-Billettverkaufswagen wieder auf Vordermann gebracht. Sts / Anzeiger Bezirk Affoltern

Kultig sieht er aus mit seinem 60er-Jahre-­Wohnwagendesign in blau-weiss. Und aus den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts stammt er auch, der Billettverkaufswagen, in dem die Verkehrs­betriebe Zürich (VBZ) in der Stadt Zürich ab 1963 über 40 Jahre lang Billette verkauft haben. Im Einsatz stand er zu einer Zeit, da der kondukteurlose Betrieb eingeführt wurde. Zumindest für die Anhängerwagen der Trams, denn 1963 wurden die bis dahin gebräuchlichen Wochenknips- durch Sichtkarten ersetzt. Mit solchen Sichtkarten durften Passagiere in den hinteren, unbedienten Tramwagen einsteigen. Nur sie durften das, wer kein Billett hatte, musste im vorderen Tramwagen beim Kondukteur eines lösen.

Neun dieser Verkaufswägelchen gab es damals, sie standen auf den grossen Plätzen in Zürich, auf dem Central, dem Bellevue, in Oerlikon. 2006 wurden sie aus dem Betrieb genommen. Mindestens eines ist noch erhalten ­geblieben. Benutzt wurde es in den letzten Jahren von einem Theaterverein in Oberrieden zum Billettverkauf für ­seine Open-Air-Veranstaltungen. Nun ist es in den Besitz des Tram-Museums in Zürich übergegangen.

Leidenschaftlicher Sammler von alten Technikgeräten

Sein Zustand ist nach all den Jahren nicht mehr der allerbeste. Längst ist die blaue Farbe verschwunden, es rostete lange vor sich hin. Eine Restaurierung tut dringend not. Möglich mach diese Auffrischung Thomas Neukom. Der 54-jährige Affoltemer ist ein leidenschaftlicher Sammler von alten Technikgeräten. In seiner Wohnung stehen überall frühere Billettautomaten, alte Telefongeräte, Brief­markenautomaten, ebenso wie Fernschreiber, ­Telex, Handlocher – und sogar ehemalige Seilbahnsessel vom Hochstuckli.

Den öffentlichen Verkehrsbetrieben fühlt sich Neukom, der seine Lehre bei den VBZ gemacht hat und heute bei den SBB arbeitet, eng verbunden. Als sein Vater starb, vermachte er dem Tram-Museum einen namhaften Betrag als Spende in dessen Namen. «Mir war klar, dass man mit diesem Betrag weder einen alten Bus noch ein Tram restaurieren kann, so was kostet viel mehr», sagt Neukom. Doch mit dem Auftauchen des VBZ-Verkaufswägelchens war die Gelegenheit da dieses Geld sinnvoll einzusetzen.

Wagen soll wieder in den Originalzustand

Und so wird nun der Anhänger bei der Baumann+Wild AG ­Carrosserie+Spritzwerk in Affoltern restauriert. Die Arbeiten werden sich bis in den Herbst hinziehen. Auf rund 40 bis 50 Stunden veranschlagt man bei Baumann+Wild den Arbeitsaufwand. «Die Idee ist, diesen Wagen wieder in den Originalzustand zu versetzen», ­erläutert Thomas Neukom die Zielsetzung.

«Es ist ein Glücksfall, dass fast alles noch original erhalten ist, auch die Inneneinrichtung mit ihren Schubladen und Kästchen aus Holz, den Neonlampen und vielem mehr».

Nun werden in der Carrosseriewerkstatt alle Farbanstriche der jüngeren Zeit abgeschliffen, Beulen ausgebessert, rostige Teile und Lampenkabel ersetzt. Danach wird alles frisch gestrichen, in den blau-weissen VBZ-Farben, das Züri-Leu-Logo darf dabei nicht fehlen, die Schriften des alten Verkaufswagens sollen wiederhergestellt werden. Die Achse samt Bremsen – von Mercedes – müssen renoviert werden, auch die Anhängerkupplung reicht in ihrem alten Zustand nicht aus, um den über 800 Kilogramm schweren Wagen wieder in Verkehr setzen zu können, respektive wieder transporttauglich zu machen.

Thomas Neukom im Wageninnern, das noch weitgehend im Originalzustand erhalten ist. Sts / Anzeiger Bezirk Affoltern

Neukom hat auch Recherchen über das VBZ-Verkaufswägelchen angestellt. Dank Geschäftsberichten fand er heraus, dass der Stückpreis für diese Wägelchen 8317 Franken betrug. Und von einem Freund hat er erfahren, dass der letzte dieser ehemals neun Wagen bis im Jahr 2006 auf dem Limmatplatz gestanden hatte. Nun hofft Neukom, dass der VBZ-Verkaufswagen bis zur Langen Nacht der Zürcher Museen, am 3. September, im Originalzustand wiederhergestellt sein wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen