Aeugst am Albis Sein «zweiter Geburtstag»: Wie dieser Läufer einen schweren Bergunfall überlebte Ein Trainingslauf in den Alpen wäre Adrian Brennwald aus Aeugst am Albis beinahe zum Verhängnis geworden. Nach einem Halswirbelbruch und diversen anderen Frakturen erholt sich der Ultraläufer nun in Bellikon. Thomas Stöckli Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

«Ich freue mich, wenn ich dann wieder um den Türlersee ­spazieren kann ...», sagt Adrian Brennwald, hier mit seiner Schwester (links) und seiner Freundin beim Kaffee. zvg

Adrian Brennwald spricht von einem «zweiten Geburtstag», wenn er sich an den 23. Juni zurückerinnert. Wobei ­«erinnern» eigentlich zu viel gesagt ist: «Die Details weiss ich selbst nicht.»

Nur so viel: Zum Einstieg in zwei Wochen Ferien mit der Freundin war er mit dem Zug bis Santa Maria an der italienischen Grenze gefahren, um von dort aufs ­Stilfser Joch hochzurennen. Unterwegs ­hatte allerdings ein Gletscherabbruch den Weg verschüttet. Brennwald wich steil nach oben aus – und an mehr kann er sich nicht erinnern.

Erst wieder, dass er in Chur im Spital lag, mit skalpierter Kopfhaut, Fraktur eines Halswirbels, ­gebrochener Nase, gebrochenem Brustwirbel, fünf gebrochenen Rippen und diversen weiteren Quetschungen, Schürfungen und Risswunden.

Immer wieder das Bewusstsein verloren

Was war passiert? Das konnte der Ultrasportler aus Aeugst am Albis selbst im Gespräch mit Beteiligten und anhand seiner eigenen Anrufliste nur zum Teil rekonstruieren. Ein blutüberströmter Felsblock einige Meter über seiner Fundstelle deutet auf einen Sturz hin.

Offenbar war Brennwald ­danach bei Bewusstsein, gelang es ihm doch, den Flugmodus seines Smartphones zu deaktivieren und seine Freundin anzurufen. Die alarmierte dann die Rega, welche ihrerseits wieder mit dem Verunfallten Kontakt aufnahm. Mehrfach, weil er dazwischen immer wieder das Bewusstsein verlor. Und auch den Link, den die Flugretter ihm schickten, um ihn orten zu können, konnte er nicht beim ersten Versuch aktivieren. So wurde in die Suchaktion knapp ­jenseits der Landesgrenze auch die ­italienische Flugrettung in­volviert.

Gut zwei Stunden dauerte es, bis die Retter ihn gefunden hatten, zitternd und zähneklappernd, mit einem Bein auf einem Vorsprung. Eine Landung war im schwierigen Gelände nicht möglich. Die Retter mussten sich rund 20 Minuten zu Fuss zu ihm vorkämpfen.

Nach dem Unfall wurde Adrian Brennwald ins Spital in Chur transportiert. zvg

Die Ärztin sollte ihm später erzählen, dass sie nur einen blutigen Kopf gesehen habe und zwei blaue Augen, die sie ­anschauten. «Die Kopfhaut war weit nach hinten geklappt», so Brennwald. An der Unfallstelle konnte der Rettungsheli den Verunfallten nicht einladen. So wurde er erst provisorisch auf die Passhöhe geborgen und erst dort richtig für den Transport ins Spital Chur verpackt.

Mehrere Wochen sind seit dem schweren Unfall vergangen. Die Kopfwunde wurde genäht, ebenso diverse Wunden an ­Armen und Beinen, der Brustwirbel ­wurde verschraubt, die äusserlichen Wunden sind bereits weitgehend verheilt. Der gebrochene Halswirbel zwingt Adrian Brennwald allerdings dazu, für drei ­Monate ein stützendes «Gstältli» zu tragen. Die nötige Stabilisierung der Halswirbelsäule und die gebrochenen ­Rippen machen ihm vor allem nachts zu schaffen, wenn er zu schlafen versucht. In Rückenlage schmerzt die Druckstelle am Hinterkopf, in Seitenlage tun ihm die Rippen weh.

Albträume und Panikattacken

In den ersten Nächten habe er ­maximal fünf Minuten geschlafen, ­erinnert er sich. Und wenn doch, stellten sich Albträume ein, gefolgt von Panikattacken. So wähnte er sich in ­einer Felsspalte, wand sich und riss sich einmal im Halbschlaf sogar die stützende Halskrause weg.

In jenen Nächten haben immer entweder seine Freundin oder seine Schwester in einem Beistellbett bei ihm im Zimmer geschlafen.

«Ich bin ihnen megadankbar!»,

betont er. Gespräche mit der ­Ärztin, die ihn gefunden hat, und mit Kollegen haben ihm geholfen, die traumatischen Erlebnisse so weit zu verarbeiten, dass die Albträume ausblieben.

Vor etwas mehr als einer ­Woche wurde Adrian Brennwald dann in die Rehaklinik nach ­Bellikon verlegt. Hier steht bis Ende Monat viel Physiotherapie auf dem Programm, daneben Wundpflege und Gespräche mit dem Psychotherapeuten. So reagiere er zuweilen noch unerwartet emotional und nach seiner schweren Gehirnerschütterung bereitet ihm das Gedächtnis gelegentlich Mühe.

Die Rehe, der Dachs und der Fuchs

Doch auch wenn er unter dem «Gstältli» seine eigenen Füsse nicht sehen kann, ist er jeweils bereits um fünf Uhr auf den Beinen. Auf seinen morgendlichen Aus­flügen in der Umgebung der Rehaklinik seien ihm einmal zwei Rehe und ein Dachs begegnet, erzählt er, ein andermal ein Reh und ein Fuchs.

«Wie in einem Feriencamp», sei die grosse Reha­klinik, scherzt Brennwald, «fast surreal.» Über seinen Arbeit­geber ist er privat versichert. «Das Einzelzimmer ist Gold wert», so der Aeugster. Zur ­Sonderbehandlung gehören ­À-la-carte-Verpflegung und auch eine Zeitung erhält er ­jeden Morgen ans Bett geliefert.

Bis mindestens Mitte September arbeitsunfähig

Am 2. Juli hätte Adrian Brennwald in den Dolomiten den Brixen-Marathon laufen wollen. An Sport wird allerdings in den kommenden Monaten nicht zu denken sein. Bis Mitte September muss er sein «Gstältli» tragen und so lange wird er auch sicher zu 100 Prozent ­arbeitsunfähig sein.

Adrian Brennwald ist Sportler durch und durch, hier ist er beim Lenzburger Lauf am 21. Mai 2022 zu sehen. Alexander Wagner

Seiner guten Form trauert er zwar schon etwas nach, doch die Dankbarkeit, den schweren Unfall voraussichtlich ohne bleibende Schäden überstanden zu haben, überwiegt. Umso mehr, wenn er in der Rehaklinik andere sieht, die weniger Glück gehabt haben als er. Und wenn Mitte September das «Gstältli» wegdarf, ist der Regenerationsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Dann wird es darum gehen, die Nackenmuskulatur wieder aufzubauen.

Voraussichtlich Ende Juli endet für Adrian Brennwald der stationäre Rehaaufenthalt. Wegen der besseren ÖV-­Anbindung wird er danach wohl vor­übergehend bei seiner Schwester jenseits des Üetlibergs in Zürich Leimbach wohnen und nur an den Wochenenden zu Hause in Aeugst sein. «Aber ich freue mich, wenn ich dann wieder um den Türlersee ­spazieren kann ...»

