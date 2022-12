Administrativuntersuchung Zürcher Justizdirektion: Nach dem Datenleck folgte die Aktenvernichtung Knapp zwei Jahre lang hielt Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) einen Untersuchungsbericht zu einem Datenleck in der Zürcher Justizdirektion unter Verschluss. Jetzt zeigt sich, warum. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 06.12.2022, 17.28 Uhr

Justizdirektorin Jacqueline Fehr und Urs Kaderli, Leiter Digital Solutions der Direktion der Justiz und des Innern, nehmen Stellung zum Datenleck. Keystone

SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr, Vorsteherin der Kantonalzürcher Direktion der Justiz und des Innern (JI), wählte deutliche Worte: «Das hätte so nie passieren dürfen», sagte sie am Dienstag vor den Medien. «Was damals geschehen ist, war in höchstem Masse dilettantisch und möglicherweise strafrechtlich relevant.»

Die Rede war vom Datenleck, das vor ihrer Amtszeit in der JI entstanden war und letzte Woche publik wurde: Computerfestplatten aus der JI waren von einem externen Auftragnehmer entsorgt worden. Nennen wir ihn Mister X. Sie landeten mitsamt vertraulichen Daten in der Kneipe von dessen Bruder, dem «Neugasshof» im Zürcher Langstrassenquartier. Und der Bruder, der kürzlich vom Zürcher Obergericht wegen Drogenhandels verurteilt wurde, das Urteil aber ans Bundesgericht weiterzieht, setzte damit Staatsanwälte unter Druck.

Restaurant Neugasshof: Hier lagerten Computerfestplatten mit vertraulichen Daten aus der Justizdirektion. Matthias Scharrer

Fehr erfuhr davon am 9. November 2020 durch die Staatsanwaltschaft. Drei Tage später leitete sie eine externe Administrativuntersuchung ein. Deren Schlussbericht lag schon am 30. März 2021 vor, blieb aber bis jetzt unter Verschluss. Nachdem Medien immer mehr Details zum Datenleck der JI veröffentlicht hatten, gab Fehr den Untersuchungsbericht nun heraus – und damit weitere Einblicke zum Umgang mit heiklen Daten in der JI.

2019 wurden massenweise Akten vernichtet

Verfasst hat den Bericht die auf Computer und Recht spezialisierte Juristin Maria Winkler. Sie stellte fest, dass sich die Umstände des Datenlecks, zu dem es mutmasslich zwischen 2006 und 2012 gekommen war, anhand der Akten nicht mehr genau rekonstruieren liessen.

Der Grund: Im Jahre 2019 wurden bei Digisol, der Informatikabteilung von Fehrs Direktion, massenweise Akten vernichtet. «Es kann davon ausgegangen werden, dass dabei unter anderem Verträge und Arbeitsrapporte von externen Dienstleistern entsorgt wurden», heisst es in Winklers Bericht.

Maria Winkler, Gründerin der IT und Law Consulting GmbH, führte die Administrativuntersuchung zum Datenleck der Justizdirektion durch. Keystone

Fehr, die seit 2015 der JI vorsteht, erfuhr davon erst aus Winklers Bericht, wie sie auf Anfrage sagte. Ob durch die Aktenvernichtung Beweismaterial vernichtet und Aufbewahrungspflichten verletzt wurden, könne sie nach heutigem Stand nicht beurteilen. Dies sei nun auch Gegenstand eines von der Oberstaatsanwaltschaft ausgeweiteten Strafverfahrens.

Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl führt im Zusammenhang mit den Datenleck bei der JI seit November 2020 ein Strafverfahren. Dabei wurden in den letzten Monaten Datenträger sichergestellt, «auf denen sich nach heutigem Kenntnisstand einige wenige Daten der Justizdirektion befunden haben», wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Oberstaatsanwaltschaft heisst.

Am Montag habe die Oberstaatsanwaltschaft die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich beauftragt, «den Teilaspekt der Datenentsorgung einer vertieften strafrechtlichen Prüfung zu unterziehen» – ergänzend zur Untersuchung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl. Die Staatsanwaltschaft III ist für Wirtschaftsdelikte zuständig. Weitere Informationen könnten zum Schutz der laufenden Untersuchungen derzeit nicht erteilt werden, schreibt die Oberstaatsanwaltschaft.

Identität von Hilfspersonen nicht überprüft

Bei der Aktenvernichtung im Jahr 2019 sei es um die Einführung des papierlosen Büros gegangen, sagte Maria Winkler bei der Präsentation des Berichts zur Administrativuntersuchung vor den Medien. Aufgrund von Interviews konnte sie trotz fehlender Akten einige Aussagen zum Umgang der JI mit Daten im Zeitraum 2000 bis 2014 machen.

So könne davon ausgegangen werden, dass die JI für die Entsorgung von Computern Hilfspersonen beschäftigte, ohne sich über deren Identität zu erkundigen. «Die Hinweise aus den Einvernahmen deuten darauf hin, dass auf eine Sicherheitsüberprüfung verzichtet wurde», schreibt Winkler.

Und zu Mister X heisst es in ihrem Bericht: Dieser habe den Auftrag erhalten, alte Hardware zu entsorgen und die darauf befindlichen Daten vorgängig zu vernichten. Als Lohn durfte er die Hardware danach weiterverkaufen. Ob er die Löschungen und Vernichtungen bestätigen musste, habe sich aufgrund widersprüchlicher Aussagen in den Untersuchungsakten nicht vollständig klären lassen.

Datensicherheit schrittweise erhöht

Die Datensicherheit in der JI wurde seit den Nullerjahren schrittweise erhöht, wie der heutige Digisol-Chef Urs Kaderli an Fehrs Medienkonferenz ausführte. Seit 2016 sei eine zusätzliche Verschlüsselung Standard. Allerdings bleibe als Fehlerquelle der Mensch. Auch lägen ab 2013 für entsorgte Geräte detaillierte Protokolle vor, die das vorgängige Löschen von Daten bestätigten.

Winklers Administrativuntersuchung bescheinigt der JI, etwa ab dem Jahr 2016 zahlreiche Verbesserungen punkto Datensicherheit vorgenommen zu haben. Allerdings gelte es auch sicherzustellen, dass diese flächendeckend umgesetzt werden. Und die Sicherheitskonzepte seien immer wieder zu aktualisieren.

Fehr versicherte, die Empfehlungen kontinuierlich umzusetzen. Personelle Konsequenzen aus der Datenaffäre seien nicht nötig, da von den aktiv beteiligten Verantwortlichen niemand mehr beim Kanton arbeite. Dass sie den Bericht zur Administrativuntersuchung erst jetzt veröffentlichte, begründete Fehr damit, dass die kantonale Datenschutzbeauftragte im März 2021 von einer Veröffentlichung abgeraten habe. Auch habe sie die laufende Strafuntersuchung nicht gefährden wollen.

Für eine weitergehende Untersuchung durch eine Parlamentarische Untersuchungskommission, wie sie am Montag im Kantonsrat gefordert wurde, zeigte sie sich offen: «Ich begrüsse jede Untersuchung, die die Politik macht.»

